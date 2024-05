La production chinoise d'aluminium primaire a augmenté de 7,2 % en avril par rapport à l'année précédente, selon des données officielles publiées vendredi, grâce à la hausse des prix du métal léger en Chine et dans le monde.

Le plus grand producteur mondial d'aluminium a produit 3,58 millions de tonnes d'aluminium primaire en avril, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

La production quotidienne moyenne en avril était de 119 333 tonnes, contre 115 806 tonnes en mars, selon les calculs de Reuters basés sur les données.

Les prix des métaux ont augmenté en avril, les investisseurs pariant sur les perspectives accrues de la demande du secteur de l'énergie propre en Chine, où l'aluminium est utilisé dans la fabrication de composants solaires et de turbines éoliennes. L'affaiblissement du dollar américain, qui rend le métal moins cher dans d'autres monnaies, a également apporté un soutien.

Le contrat de référence pour l'aluminium sur le London Metal Exchange a gagné 4,1 % en avril, et le contrat d'aluminium le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 4,9 %, dépassant le niveau de 20 000 yuans, son plus haut niveau depuis deux ans.

Cela a permis aux bénéfices moyens de l'industrie chinoise de l'aluminium d'atteindre 3 615 yuans par tonne, soit près du double du niveau de l'année précédente et 48 % de plus que le mois précédent, selon un rapport de la société de recherche Antaike.

Au Yunnan, dans le sud-ouest du pays, quatrième province ou région productrice de Chine, certaines opérations ont repris en avril, bien que les perspectives de production restent incertaines dans cette région tributaire de l'énergie hydraulique en raison de la sécheresse et de la diminution des précipitations.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, la Chine a produit 14,24 millions de tonnes d'aluminium, soit une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente, selon les données du NBS.

La production de 10 métaux non ferreux en avril - dont le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel - a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,5 millions de tonnes.

De janvier à avril, la production a augmenté de 7,1 % pour atteindre 25,89 millions de tonnes, selon les données. Les autres métaux non ferreux sont l'étain, l'antimoine, le mercure, le magnésium et le titane. (Reportage de Siyi Liu et de la salle de presse de Pékin ; Rédaction d'Emily Chow ; Edition de Neil Fullick et Tom Hogue)