Le temps sec dans l'ouest et le sud de l'Australie menace de réduire les récoltes, avec une production de canola susceptible de chuter cette année, mais des précipitations abondantes dans les États de l'est devraient stimuler la production globale de blé du pays, selon les analystes.

L'Australie est un exportateur agricole majeur en raison de son immense masse continentale et de sa faible population. Les prix mondiaux du blé et d'autres céréales ont augmenté ces dernières semaines en raison du resserrement des perspectives de l'offre mondiale.

Plus d'un mois après le début de la saison des semis d'hiver, "c'est l'histoire de deux Australies", a déclaré Rod Baker chez Australian Crop Forecasters à Perth.

"Dans le Queensland et dans la majeure partie de la Nouvelle-Galles du Sud, les choses semblent fantastiques", a-t-il déclaré, prévoyant des semis de blé et d'orge plus importants et des rendements supérieurs à ceux de l'année dernière.

Mais les agriculteurs d'Australie occidentale et d'Australie méridionale sont de plus en plus inquiets alors qu'ils plantent des graines dans la terre sèche.

"La pluie dans les deux semaines à venir sera cruciale pour sortir les cultures du sol et encourager la plantation des cultures restantes", a déclaré M. Baker.

La plantation du canola, qui doit être semé tôt pour obtenir des rendements maximums, en pâtit, certains agriculteurs se tournant vers le blé et l'orge qui tolèrent des semis plus tardifs, selon les analystes.

La superficie plantée en canola à l'échelle nationale diminuera de 6 % pour atteindre 3,1 millions d'hectares, et la production devrait chuter de 5 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 5,4 millions de tonnes métriques, a indiqué M. Baker.

En revanche, la superficie consacrée au blé devrait augmenter de 1 % pour atteindre 13,5 millions d'hectares et la production augmenter de 11 % pour atteindre 29,3 millions de tonnes métriques, a-t-il ajouté, tandis que la superficie consacrée à l'orge devrait augmenter de 4 % pour atteindre 4,5 millions d'hectares et la production augmenter de 7 % pour atteindre 11,2 millions de tonnes métriques.

IL EST ENCORE TEMPS

Les récoltes dans l'ouest et le sud de l'Australie pourraient être les plus faibles depuis des années si le temps sec se poursuit, a déclaré Stefan Meyer, courtier en céréales chez StoneX à Sydney.

"L'Australie occidentale, qui produit normalement environ 10 millions de tonnes de blé, est en bonne voie pour une récolte d'environ 4,5 millions de tonnes", a-t-il déclaré. "L'Australie du Sud, qui devrait produire environ 5,5 millions de tonnes, semble actuellement produire 4 millions de tonnes au maximum.

Mais l'Australie a déjà connu par le passé une forte production au cours d'années qui avaient commencé par être sèches.

"Il est encore temps que la pluie arrive", a déclaré Ole Houe, directeur des services de conseil chez IKON Commodities à Sydney, qui prévoit une récolte de blé de plus de 30 millions de tonnes et une production de canola de 5,7 millions de tonnes.

Le bureau météorologique australien prévoit des précipitations inférieures à la moyenne en Australie-Méridionale et des précipitations moyennes en Australie-Occidentale jusqu'à la fin du mois de juin, mais des conditions plus humides par la suite.

"Tout cela pourrait s'inverser très rapidement", a déclaré Andrew Whitelaw, du cabinet de consultants agricoles Episode 3, à Canberra.

"Nous avons vu des saisons, comme en 2012 en Australie occidentale, où tout semblait perdu, puis les pluies de juillet ont transformé la situation en une production record à l'époque", a-t-il déclaré.