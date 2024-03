A quelques jours d'une importante réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs ont égaré une partie de leur attrait libidineux pour les valeurs technologiques. Il en faudra probablement plus pour les détourner de l'intelligence artificielle, mais on constate quand même une petite pause dans la frénésie.

Certaines dates du calendrier sont riches en événements. C'est manifestement le cas du 15 mars, qui est le jour (dans l'ordre chronologique, jusqu'à preuve du contraire) de l'assassinat de Jules César, du retour de Christophe Colomb en Europe après la "découverte" de l'Amérique, de l'enregistrement du premier non de domaine en .com et du premier mandat de Mikhaïl Gorbatchev comme premier président de l'Union soviétique. C'est aussi un jour qui a pour proverbe "A mi-mars, le coucou est dans l’épinard", même si je n'ai pas eu le temps de chercher si c'est un canular ou si c'est vrai. Si ce proverbe a un sens pour quelqu'un, qu'il écrive à la rédaction, qui me transmettra. Mais de quoi parlait-on déjà ? Ah oui, de finance. J'ai un titre pour résumer la semaine : le CAC en apesanteur pendant que tout le monde baisse (dédicace spéciale à mon équipe informatique, ça faisait longtemps).

Parce que le secteur technologique américain, lui, a subi hier sa quatrième baisse en cinq séances au motif que le plan qui devait se dérouler sans accroc (©Hannibal Smith), c’est-à-dire le début d'une politique de taux plus souple de la part de la Fed entre la fin du printemps et le début de l'été, a du plomb dans l'aile. Jusqu'à présent, les investisseurs donnaient l'impression de s'en contrefoutre, hypnotisés par l'intelligence artificielle et par la perspective de voir les résultats des entreprises rebondir. Le souci, c'est que si le scénario de baisse des taux est remis en cause, la composante amélioration des résultats des entreprises risque d'être révisée à la baisse. En date du 15 mars, le marché n'a pas encore abandonné l'espoir de voir la Fed raboter ses taux directeurs d'un quart de point à l'issue de la réunion des 11 et 12 juin. Mais la probabilité fournie par le marché des options est descendue à 60%, contre 73% il y a une semaine et 82% il y a un mois. Entretemps, les données sur l'évolution des prix se sont réchauffées et le niveau d'inflation a cessé de se rapprocher de la cible de 2% poursuivie par la banque centrale.

Le marché obligataire, lui, donne comme souvent une lecture plus pragmatique : le rendement de la dette américaine à 10 ans est remonté à 4,29% hier, son plus haut niveau depuis deux semaines, alors qu'il était proche de crever le plancher des 4% il y a quelques jours. Les investisseurs ont donc un peu relevé leur garde face à l'évolution des taux d'intérêts. C'est ce qu'enseignent la baisse des valeurs technologiques et le recul d'autres actifs spéculatifs, comme le bitcoin. Il y aura sans doute un peu de volatilité en amont de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine (19 et 20 mars). L'institution ne touchera pas à ses taux, selon toute probabilité, mais les regards vont se tourner vers ses commentaires et sur le fameux "graphique en points". Cet indicateur, que les Américains ont surnommé dot-plot, recense l'opinion des 18 membres du comité de politique monétaire de la banque centrale en réponse à la question "à quel niveau seront les taux directeurs à la fin de cette année, à là fin de l'année prochaine, à la fin de l'année suivante et à moyen terme". Ce tableau (c'est le graphique 2 du Résumé des projections économiques, un document publié toutes les deux réunions) donne une idée du sentiment général au moment de la réunion, mais permet aussi de voir ce qui a changé depuis le précédent dot-plot. Par exemple, si les banquiers centraux sont plus tendus ou plus sereins. S'ils ont changé d'avis. S'ils voient les taux rester élevés plus ou moins longtemps, etc.

Les valeurs technologiques sont donc un peu sous pression après quatre mois de hausse rapide. Les investisseurs sont toujours à la recherche des futurs Amazon, Alphabet et Meta de l'intelligence artificielle. Ils achètent notamment du Nvidia parce qu'ils ont à peu près compris ce que le groupe était capable d'engranger comme bénéfices avec ces technologies, et du Microsoft, parce que Microsoft gagne toujours et qu'en plus, ça tombe bien, la société a pris de vitesse les autres plateformes numériques dans la course à l'IA. En revanche, ils ont toujours du mal à identifier les gagnants et les perdants, notamment dans la sphère logicielle. Le cas Adobe ne devrait pas tellement les éclairer sur ce point. A priori, le groupe américain, qui est presque en situation de monopole sur certains pans des logiciels de création, est au cœur de l'IA créative. Pour autant, les résultats publiés hier soir montrent qu'il y a encore une zone grise entre mettre à disposition des outils d'IA (contenus en l'occurrence dans l'offre Creative Cloud d'Adobe) et gagner de l'argent avec les outils d'IA mis à disposition. Le titre perdait 11% hier soir post-clôture après les annonces. Un bon connaisseur du dossier écrit ce matin que les chiffres publiés "font naître des inquiétudes sur la santé de Creative Cloud et le rythme de monétisation de l'IA".

Dans la configuration de marché actuelle, il ne faudrait pas que les déceptions s'accumulent sur l'IA, sans quoi l'un des piliers de la hausse du marché serait fragilisé. Pour autant, il serait assez logique qu'une phase de déception va suivre la période d'excitation autour de cette technologie. Après tout, c'est ce qui se passe généralement. A moins que l'industrie ne parvienne à maintenir le marché en haleine par une narration bien orchestrée. Peut-être une mission à confier à une IA générative ?

En Asie Pacifique, le rouge domine dans le sillage de la poursuite de la baisse de Wall Street, et les performances hebdomadaires s'annoncent négatives. Le Nikkei 225 japonais rend 0,3%. Ça baisse assez fort en Corée du Sud (-1,5%) et à Taiwan (-1,3%). L'Inde (-0,8%) et l'Australie (-0,5%) s'en sortent un poil mieux. En Chine, l'indice continental CSI300 est stable en fin de parcours, mais le Hang Seng perd 1,8%, plombé par son vaste secteur technologique. La Banque populaire de Chine a maintenu ce matin, comme prévu, le taux de ses prêts à un an à 2,5%. En revanche, elle a retiré des liquidités du système bancaire pour la première fois depuis novembre 2022. Les investisseurs continentaux ont trouvé un peu de soutien dans les statistiques sur les prix de l'immobilier neuf, qui à défaut de remonter ont baissé à un rythme plus faible que ce qui a été constaté sur les dix mois précédents : il faut savoir se satisfaire de peu ! Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec la seconde lecture de l'inflation française de février (8h45), puis cap sur les Etats-Unis pour l'Empire Manufacturing (13h30), l'utilisation des capacités et la production industrielle GM (14h15). Enfin, le sentiment de l'Université du Michigan sera publié à 15h00. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,088 USD. L'once d'or se stabilise autour de 2165 USD. Le pétrole est en phase de rebond, avec un Brent de Mer du Nord à 84,87 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,67 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,28%. Le bitcoin chute à 67 844 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Bolloré affiche un résultat net de 268 ME en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)

BNP Paribas songerait à reprendre les parts de Fosun (10,1% du capital) dans Ageas, selon Bloomberg.

United Airlines est sur le point d'obtenir au moins trois douzaines d'Airbus A321neo de la part de loueurs d'avions, selon Bloomberg.

Legrand lance un plan d’actionnariat salarié.

Alstom s'associe à SLC Rail pour exploiter un service de transport ferroviaire de passagers au Royaume-Uni.

Arkema émet 400 M€ d'obligations hybrides à durée indéterminée avec un coupon de 4,8% et une première possibilité de remboursement dans 5 ans.

Elis annonce une émission obligataire de 400 M€ à 6 ans avec un coupon de 3,75%, pour refinancer son obligation 2025.

Euroapi suspend ses prévisions 2024 après un arrêt de production à Brindisi.

L'OPA sur Chargeurs à 12 EUR permet aux initiateurs de plus que doubler leur détention en atteignant 65,6% du capital.

Acticor Biotech lance une augmentation de capital de 7 M€ à 3,13 EUR l'action.

Bpifrance accorde au CER-001 d'Abionyx une aide à l'innovation d'environ 1 M€.

Séché Environnement et Waga Energy démarrent une unité de production de biométhane dans le Pas-de-Calais.

Les principales publications du jour : Altamir, SRP Groupe…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Adobe chute de 11% hors séance après la publication de ses trimestriels.

Brunello Cucinelli a dégagé un bénéfice net de 123,8 M€ en 2023 (+42%).

Hon Hai bondit de 5% après ses résultats du T4.

Interroll espère une embellie en 2024 au sortir d'un exercice compliqué.

Ulta Beauty chute de 7% hors séance après la publication de ses trimestriels.

Vonovia accuse une perte de 6,8 Mds€ en 2023, après avoir déprécié ses actifs.

Annonces importantes (et moins importantes)

Swisscom signe le contrat pour racheter Vodafone Italia pour 8 Mds€. Vodafone a prévu de racheter 4 Mds€ d'actions avec une partie du produit.

Honda et Nissan vont signer un protocole d'accord sur une coopération globale dans le domaine des véhicules électriques, selon NHK.

La FDA a autorisé le premier traitement de la MASH (qui s'appelait précédemment NASH), le Rezdiffra de Madrigal Pharmaceuticals, un domaine ciblé par de nombreux laboratoires.

Intel a reporté ses investissements en Italie, selon le ministre de l'industrie local.

Holcim prévoit un rachat d'actions de 1 MdCHF pour l'exercice 2024.

Partners Group envisage de céder des actifs d'infrastructure d'une valeur de 5 Mds$ en Europe, selon Bloomberg.

Baywa ne distribuera pas de dividende au titre de 2023.

Fitch Ratings a abaissé la note de défaut de l'émetteur à long terme de Bayer de BBB+ à BBB.

Walt Disney en pourparlers avec le groupe indien Tata pour vendre sa participation dans Tata Play, selon Bloomberg.

Mead Johnson, une filiale de Reckitt Benckiser, va payer 60 M$ à la mère d'un bébé prématuré décédé d'une maladie intestinale après avoir été nourri avec le lait maternisé Enfamil de la société.

Subsea 7 remporte un contrat de services d'installation sous-marine au large du Mexique.

Amadeus émet une obligation de 500 M€ à échéance 2029.

Ingram Micro travaille avec des banques sur une introduction en bourse de 8 Mds$, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Hennes & Mauritz, Vonovia… Tout l’agenda ici.