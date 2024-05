L'indice Standard & Poor's 500 terminera l'année près de ses niveaux actuels, mais la forte progression des marchés boursiers jusqu'à présent en 2024 fait dire à certains stratèges que l'indice risque de subir une correction dans les mois à venir, selon un sondage Reuters publié mercredi.

D'ici la fin de l'année, l'indice de référence se situera à 5 302, selon la prévision médiane de 50 stratèges interrogés du 13 au 22 mai. Ce chiffre est légèrement inférieur à la clôture de mardi (5 321,41).

Cette dernière prévision reste supérieure au niveau de fin d'année de 5 100 prévu par un sondage Reuters en février.

Le S&P 500 a gagné plus de 11 % depuis le début de l'année et les trois principaux indices boursiers américains ont atteint des records récemment, en partie grâce à des données économiques qui ont atténué les craintes d'inflation, alimentant les paris selon lesquels la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Selon le sondage, le Dow Jones industrial average devrait terminer l'année à 40 765, après avoir franchi pour la première fois le seuil des 40 000 la semaine dernière et clôturé mardi à 39 872,99.

Bien que les responsables de la Réserve fédérale aient laissé entendre que les taux d'intérêt américains ne baisseraient pas de sitôt, de nombreux investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed soit en mesure de réduire ses taux à deux reprises cette année.

Les stratèges qui ont répondu à une question supplémentaire étaient presque tous d'accord sur la probabilité d'une correction des actions américaines au cours des trois prochains mois. Huit des 15 répondants ont déclaré qu'une correction était improbable, tandis que sept ont déclaré qu'elle était probable.

"La plupart des gains ont déjà été réalisés", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut, qui estime que le S&P 500 devrait encore grimper un peu pour terminer l'année à 5 575.

En ce qui concerne la Fed, a-t-il ajouté, "j'ai l'impression qu'elle ne nous laissera pas tomber, c'est-à-dire qu'elle réduira ses taux" cette année.

Les prévisions de bénéfices élevés sont positives. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices globaux du S&P 500 augmentent de 10,4 % en 2024, selon les données de LSEG.

Mais les actions se situent également à des niveaux de valorisation élevés. Le S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel - une mesure couramment utilisée pour évaluer les actions - de 20,9, bien au-dessus de la moyenne historique de l'indice de 15,7, selon LSEG Datastream.

Evercore ISI, qui a une prévision de fin d'année de 4 750 pour le S&P 500, s'attend à ce que les estimations des bénéfices américains s'affaiblissent.

"Étant donné le ralentissement de l'économie - et il ne s'agit pas d'un ralentissement généralisé, mais d'un ralentissement perceptible - il est plus probable que les estimations des bénéfices soient tout simplement trop optimistes", a déclaré Julian Emanuel, directeur général principal d'Evercore ISI pour les actions, les produits dérivés et les stratégies quantitatives.

Il a ajouté : "Ce ne serait pas un problème si les valorisations n'étaient pas ce qu'elles sont".

Les investisseurs sont impatients de voir si le marché peut maintenir ses gains liés à l'optimisme concernant les développements de l'intelligence artificielle.

Tous les regards seront tournés vers Nvidia, le leader des puces d'intelligence artificielle, lorsqu'il publiera ses résultats trimestriels après la clôture de la bourse, mercredi.

