Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis juillet dernier, le mauvais temps ayant entraîné une nouvelle révision à la baisse des estimations de récolte en Russie, le plus grand exportateur, alimentant une hausse qui a fait grimper les prix de 18 % jusqu'à présent ce mois-ci.

Les inquiétudes concernant la propagation des dommages aux cultures à l'Ukraine, autre grand fournisseur mondial, et la baisse de l'évaluation de l'état des cultures aux États-Unis ont également aidé le blé.

Les prix à terme du maïs et du soja ont également augmenté.

Les événements météorologiques provoquent une volatilité croissante des prix à l'approche des récoltes de l'hémisphère nord, qui fournissent la majeure partie du blé mondial, a déclaré Andrew Whitelaw, de la société de conseil Episode 3 à Canberra.

Des précipitations sont également nécessaires dans certaines parties de l'Australie pour garantir une bonne récolte, a déclaré M. Whitelaw, ajoutant que les prix pourraient encore augmenter dans les prochains jours, mais avec une certaine volatilité.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,8% à 7,09-3/4 dollars le boisseau, à 5h38 GMT, après avoir grimpé jusqu'à 7,11-1/4 dollars.

Le soja CBOT était en hausse de 0,3 % à 12,40-1/2 dollars le boisseau et le maïs était en hausse de près de 1 % à 4,62 dollars le boisseau.

Les trois contrats ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis 2020 au début de l'année, mais ont rebondi à mesure que les perspectives d'approvisionnement se sont resserrées. C'est le blé qui a le plus progressé, avec une hausse de 35 % par rapport au niveau le plus bas atteint il y a deux mois.

Le cabinet de conseil agricole russe IKAR a réduit ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 83,5 millions de tonnes métriques au lieu de 86 millions de tonnes, sa troisième révision à la baisse ce mois-ci, mais la récolte reste supérieure à la moyenne, a déclaré M. Whitelaw.

La plupart des prévisionnistes annonçaient une récolte bien supérieure à 90 millions de tonnes avant l'arrivée du temps sec et des gelées amères.

En Ukraine, un prévisionniste météorologique d'État a déclaré que les gelées n'avaient pas endommagé les cultures de manière significative, mais les négociants sont sur les dents après que les consultants APK-Inform ont mis en garde lundi contre des pertes de rendement.

"La Russie et l'Ukraine devraient représenter 33 % des exportations mondiales de blé au cours de la campagne actuelle. Ces deux pays fixent essentiellement le prix mondial du blé au comptant", a écrit Arlan Suderman, analyste chez StoneX, dans une note.

Dans le même temps, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a abaissé l'évaluation de l'état des cultures de blé d'hiver à 49 % de bon à excellent, contre 50 % dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, lundi.

Cette note est inférieure de 2 % aux attentes des analystes, mais reste la meilleure pour cette période de l'année depuis 2020.