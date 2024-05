Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté jeudi, les prix s'échangeant près de leurs plus hauts niveaux en 10 mois atteints lors de la session précédente, les attentes d'une baisse de la production du principal exportateur, la Russie, continuant à soutenir le marché.

Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté, suivant la forte performance des prix du blé, tandis que les contrats sur le soja sont restés pratiquement inchangés.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,5% à 6,96-1/4 dollars le boisseau, à 0007 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin juillet à 7,16-3/4 dollars le boisseau mercredi.

* Le maïs a augmenté de 0,2 % à 4,62-1/4 dollars le boisseau, tandis que le soja est resté stable à 12,46-1/4 dollars le boisseau.

* La société russe de conseil agricole IKAR a réduit ses prévisions pour la récolte et les exportations de blé en Russie après un printemps exceptionnellement chaud combiné à des gelées amères au cœur du grenier à blé de la Russie.

* IKAR a ramené ses prévisions de récolte de blé russe de 86 millions de tonnes à 83,5 millions de tonnes et ses projections d'exportations de 47 millions de tonnes à 45 millions de tonnes.

* Les négociants surveillent de près l'évolution de la situation en Russie, où l'on s'attend à ce que la sécheresse soit compensée par des pluies dans les 11 à 15 prochains jours, selon une note d'analyste.

* En Ukraine, les cultures ont également été confrontées à la sécheresse et aux gelées. Un prévisionniste météorologique de l'État a déclaré que les gelées n'avaient pas endommagé les cultures de manière significative, mais les négociants se méfient après que les consultants APK-Inform ont mis en garde lundi contre des pertes de rendement.

* La sécheresse dans deux Etats brésiliens clés pour la culture du maïs réduit la taille potentielle de la deuxième récolte de maïs du pays, selon Agroconsult, une société de conseil en agroalimentaire qui entame cette semaine une tournée de terrain dans tout le pays.

* Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont atteint leur plus grande prime par rapport au maïs depuis 2022 cette semaine, alimentant la demande pour des alternatives moins chères qui pourraient aider à réduire les importantes réserves mondiales de maïs.

* Pour le maïs et le soja, la progression plus rapide que prévu des semis aux États-Unis maintient les prix au plus bas.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja sur le CBOT mercredi et vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Wall Street a terminé en baisse et les prix du pétrole ont chuté mercredi, les investisseurs analysant les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.

DATA/EVENTS (GMT) 0500 Japan Chain Store Sales YY April 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0800 EU HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs May 0830 UK Flash Comp, Mfg, Serv PMIs May 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1445 US S&P Global Mfg, Svcs, Comp Flash PMIs May 1400 EU Consumer Confid. Flash Mai 1400 US New Home Sales-Units Avril Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réunissent à Stresa, en Italie, pour débattre de l'évolution de l'économie mondiale (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)