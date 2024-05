Le blé de Chicago a augmenté vendredi, après avoir atteint en début de semaine un plus haut de près de 10 mois, les inquiétudes concernant la production russe soutenant les prix, bien que les attentes d'une récolte exceptionnelle aux États-Unis aient limité les gains.

Les prix du soja et du maïs ont augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,2% à 6,64-1/4 dollars le boisseau, à 0027 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin juillet à 6,97 dollars le boisseau mercredi.

* Le soja a gagné un quart de cent à 12,16-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a gagné 0,1% à 4,57-1/4 dollars le boisseau.

* Les prix du blé ont augmenté ces dernières semaines en raison de conditions météorologiques défavorables en Russie, premier exportateur mondial, le ministère de l'agriculture du pays ayant déclaré que le gel avait tué environ 1 % de la récolte totale.

* Le ministère de l'agriculture du pays a déclaré que le gel avait tué environ 1 % de la récolte totale. Toutefois, les observateurs qui effectuent leur visite annuelle des champs de blé du Kansas prévoient des rendements supérieurs à la moyenne dans le principal État américain producteur de blé d'hiver, en raison de l'amélioration de l'humidité après plusieurs années de sécheresse.

* La tournée a estimé le potentiel de rendement du blé du Kansas à 46,5 boisseaux par acre après avoir inspecté 449 champs pendant trois jours. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2021 et se situe au-dessus de la moyenne quinquennale de la tournée qui est de 42,4 bpa pour la période 2018-2023.

* Pour le soja, les attentes d'une baisse de la production en Amérique du Sud ont soutenu les prix.

* La bourse argentine des céréales de Buenos Aires a réduit jeudi ses estimations pour la récolte de soja 2023/24 à 50,5 millions de tonnes métriques contre 51 millions de tonnes, citant le temps chaud et sec du mois de mars dans les régions du nord.

* La récolte de soja, de maïs et de riz dans la région brésilienne du Rio Grande do Sul, dévastée par les inondations, a progressé lentement au cours de la semaine dernière, les pluies incessantes et les eaux obstinément hautes n'ayant pas réussi à se calmer, ce qui a perturbé le travail.

* Selon l'agence agricole Emater, la récolte de soja dans le deuxième État producteur du pays a atteint 85 % de la superficie, contre 78 % la semaine dernière, même si les conditions météorologiques sont restées défavorables et ont gravement endommagé les cultures.

* La demande désastreuse de produits agricoles américains pourrait réduire les gains des contrats à terme.

* Selon les données de la National Oilseed Processors Association, les stocks de soja ont chuté en avril à leur plus bas niveau depuis sept mois, dépassant toutes les estimations commerciales, tandis que les stocks d'huile de soja ont diminué de façon inattendue pour la première fois en six mois.

* Le ministère américain de l'agriculture a annoncé des ventes à l'exportation de blé américain de la nouvelle récolte de 304 300 tonnes métriques et de maïs américain de l'ancienne récolte de 742 200 tonnes métriques la semaine dernière, toutes deux proches de la limite inférieure des attentes du marché.

* Les ventes à l'exportation hebdomadaires de soja américain de l'ancienne récolte se sont élevées à 265 700 tonnes métriques, en deçà des attentes du marché.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme CBOT sur le maïs, le blé et la farine de soja jeudi et acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* La moyenne industrielle Dow Jones a franchi jeudi pour la première fois le seuil des 40.000 points et un indice boursier mondial a atteint un troisième record intrajournalier consécutif, grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt américains et à de solides bénéfices, avant que les actions ne deviennent pratiquement stables dans les échanges de l'après-midi.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY avril 0200 Chine Ventes au détail YY avril 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine Avril 0900 UE IPCH Final MM, YY avril (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Janane Venkatraman )