Le prix du cuivre a baissé jeudi, entraîné par un dollar américain plus fort après le compte-rendu optimiste de la réunion de la Réserve fédérale et par la baisse de la demande en Chine, l'un des principaux consommateurs.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,9 % à 10 325 dollars la tonne métrique à 0133 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a chuté de 4 % à 83 230 yuans (11 492,05 dollars) la tonne.

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine jeudi, après avoir connu sa meilleure journée du mois par rapport à ses principaux homologues, après que les minutes de la dernière réunion de la Fed aient révélé une volonté de relever les taux d'intérêt chez certains responsables.

Un dollar plus fort rend plus coûteux l'achat de la matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

L'affaiblissement de la demande en Chine a également pesé sur les métaux, les fortes hausses de prix de cette année ayant affecté la consommation des utilisateurs de cuivre et augmenté les stocks.

Les autres métaux de base ont eu tendance à baisser. L'aluminium du LME a glissé de 0,2 % à 2 631 $ la tonne, le nickel a chuté de 1,1 % à 20 145 $, le zinc a perdu 0,6 % à 3 043 $, l'étain a peu bougé à 33 500 $, et le plomb a baissé de 0,6 % à 2 301 $.

L'aluminium du SHFE a perdu 2,2% à 20 910 yuans la tonne, le zinc a baissé de 2% à 24 395 yuans, l'étain a bougé de 2,2% à 272 790 yuans, le plomb a glissé de 0,6% à 18 440 yuans, et le nickel a baissé de 3,6% à 152 080 yuans.

