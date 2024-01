Le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines face à un panier de devises mardi, les investisseurs ayant recommencé à acheter le billet vert après un bref répit, en raison des attentes persistantes de la Réserve fédérale qui ne serait pas pressée de réduire ses taux d'intérêt étant donné la stabilité de l'économie américaine.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines, à 103,76, et s'est maintenu à 103,62, en hausse de 0,2 %.

"Depuis le début de l'année, le dollar s'est redressé et a corrigé ce que je qualifierais d'amélioration excessive du sentiment de risque et des attentes de baisse des taux à la fin de l'année dernière. Nous sommes donc en train d'y remédier", a déclaré Amo Sahota, directeur de la société de conseil en opérations de change Klarity FX à San Francisco.

"Je ne m'attends pas à ce que l'indice du dollar repasse au-dessus du sommet de 104 et quart atteint à la mi-décembre. Mais cette correction pourrait avoir un peu plus de place, mais je ne m'attends pas à ce que le dollar dépasse ce niveau sans nouvelles."

La monnaie américaine a chuté face au yen japonais après que la Banque du Japon, lors de sa réunion de mardi, a maintenu sa politique ultra-légère, comme prévu, mais a signalé une sortie en avril des taux d'intérêt négatifs. Mais le dollar a depuis gagné du terrain face au yen, avec une hausse de 0,2 % à 148,385 yens.

"Les détails de la communication de la BoJ montrent qu'ils sont plus à l'aise avec l'idée que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre leur objectif", a déclaré Vassili Serebriakov, stratège FX, chez UBS à New York.

"Cela a renforcé les attentes de normalisation de la politique en avril. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un événement important pour le yen, car il est largement attendu.

Le yen s'est d'abord affaibli après la décision de la BOJ, le dollar atteignant 148,60 yens. La monnaie japonaise est sensible aux écarts de taux entre le Japon et les autres marchés, et a perdu près de 5 % par rapport au dollar cette année, les marchés ayant réduit leurs paris sur une baisse imminente des taux américains.

Mardi, le marché des contrats à terme sur les taux américains a évalué à environ 47 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, en hausse par rapport à la fin de la journée de lundi, mais en baisse par rapport aux 80 % d'il y a environ deux semaines, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Pour 2024, les traders de contrats à terme parient sur cinq baisses de taux de 25 points de base chacune. Il y a deux semaines, ils en attendaient six.

Ailleurs, l'euro est tombé à un plus bas de six semaines de 1,0822 $, et s'est échangé en dernier lieu en baisse de 0,4 % à 1,08455 $.

Les investisseurs se préparent à la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne qui aura lieu jeudi. Aucune modification des taux d'intérêt n'est attendue, mais les investisseurs surveilleront le ton de la déclaration de la BCE et la conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la BCE, pour obtenir des indices sur l'évolution des taux d'intérêt

Les marchés monétaires estiment actuellement qu'il y a une chance raisonnable que les taux soient abaissés d'ici avril.

La Banque du Canada tiendra également une réunion de politique monétaire mercredi. Elle devrait laisser son taux directeur inchangé à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, et devrait également mettre à jour ses prévisions en matière d'inflation et de croissance économique.

Avant la décision, le dollar américain était en baisse de 0,1 % à 1,3465 dollar canadien.

Dans les autres devises, la livre a baissé de 0,2 % par rapport au dollar, à 1,2678 $.

La principale nouvelle économique britannique a été un déficit budgétaire moins important que prévu pour le mois de décembre, ce qui pourrait ouvrir la voie à des réductions d'impôts dans un budget prévu pour le mois de mars.

En Chine, un rapport indiquant que le pays envisage un plan de sauvetage pour ses marchés boursiers en chute libre a aidé le yuan et le dollar australien, souvent considéré comme un indicateur plus liquide de l'exposition à la Chine.

Les autorités chinoises envisagent de prendre des mesures pour stabiliser le marché boursier, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes au fait du dossier.

Le dollar a baissé de 0,4 % par rapport au yuan offshore, à 7,166, tandis que le dollar australien est resté stable à 0,6569 dollar.