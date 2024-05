Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), quittera ses fonctions actuelles et deviendra président du conseil d'administration en janvier prochain, a annoncé l'organisation mardi.

L'institution genevoise a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle subissait une "évolution de la gouvernance", passant d'une organisation gérée par ses fondateurs à une organisation où le président et le conseil d'administration assument l'entière responsabilité exécutive.

Le forum, qui a été

créé

par Schwab en 1971, est connu pour son rassemblement annuel de dirigeants politiques et économiques à Davos, en Suisse.

L'objectif de Schwab était de créer un forum permettant aux décideurs politiques et aux cadres supérieurs d'entreprises d'aborder les grandes questions mondiales et d'apprendre les pratiques en matière de leadership et de gestion.

Cependant, l'événement annuel du WEF, autrefois considéré comme un meneur de jeu de la mondialisation, n'est pas sans détracteurs. Ces dernières années, il a été critiqué par des activistes et des commentateurs comme étant un lieu de discussion pour la jet set qui ajoute aux émissions mondiales de carbone.

Prenant acte de ce changement, le Forum économique mondial de l'Europe

thème

pour la conférence annuelle de l'année dernière était "La coopération dans un monde fragmenté", et il a appelé les dirigeants mondiaux à faire face aux crises économiques, énergétiques et alimentaires immédiates tout en jetant les bases d'un monde plus durable. (Reportage de Chandni Shah et Akanksha Khushi à Bengaluru ; Rédaction de Leslie Adler)