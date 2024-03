Les prix du nickel à Londres ont reculé vendredi, après avoir atteint un plus haut de plus de deux mois lors de la session précédente, l'apaisement des inquiétudes sur l'offre concernant la production du principal producteur, l'Indonésie, ayant pesé sur le sentiment.

Le nickel à trois mois sur le London Metal Exchange a glissé de 0,6% à 17 785 dollars la tonne métrique à 0145 GMT. Le contrat a gagné 10% le mois dernier, la première hausse mensuelle depuis juillet.

Le contrat de nickel de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,6 % à 137 710 yuans (19 142,34 $) la tonne.

Les mineurs et les fonderies indonésiens réalisent toujours de bonnes marges malgré la chute des prix liée à un traitement plus élevé du nickel, et bénéficieront davantage de ce changement car les prix plus bas soutiennent l'industrie des batteries du pays, a déclaré un haut fonctionnaire jeudi.

Cette remarque a été faite alors que certains investisseurs pariaient sur le fait que la baisse du marché avait atteint un plancher, l'un des moteurs de la hausse précédente des prix.

Les prix du métal utilisé dans l'acier inoxydable et les batteries ont perdu plus de 40 % l'année dernière en raison de l'augmentation de la production du pays d'Asie du Sud-Est.

Le cuivre du LME a baissé de 0,2 % à 8 477,50 dollars la tonne, l'aluminium a perdu 0,4 % à 2 218,50 dollars, le zinc a baissé de 0,2 % à 2 422 dollars, l'étain a baissé de 0,1 % à 26 535 dollars, tandis que le plomb a gagné 0,2 % à 2 063,50 dollars.

Le cuivre du SHFE a augmenté de 0,2 % à 68 940 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,2 % à 20 590 yuans, l'aluminium a augmenté de 0,6 % à 18 960 yuans, le plomb a augmenté de 0,2 % à 15 975 yuans et l'étain a augmenté de 0,1 % à 218 450 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1940 yuan chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Rashmi Aich)