Les cours à terme du soja américain ont augmenté pour la deuxième séance consécutive mardi, grâce à des achats techniques et à la couverture de positions à découvert, après avoir atteint des plus bas de plusieurs années la semaine dernière, bien que la demande terne et l'amélioration des conditions météorologiques au Brésil, le principal exportateur, aient limité les gains.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs à Chicago ont été légèrement mitigés, la faible demande et l'abondance de l'offre ayant ancré les prix et contrebalancé les achats techniques et la couverture des positions à découvert.

"Nous avons eu un petit rebond technique sur la barre des 12 dollars (par boisseau) pour le soja et cela atténue la situation de survente du marché", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group.

"Mais vous ne voyez aucun signe sur le marché d'une catastrophe au Brésil. Vous n'avez pas vu l'USDA ou la Conab réduire considérablement la récolte brésilienne ... et la Chine n'achète pas de soja américain de manière agressive", a-t-il déclaré.

Bien que les analystes aient revu à la baisse les prévisions concernant les récoltes de soja et de maïs du Brésil en raison de la sécheresse qui a sévi précédemment, l'amélioration des précipitations pourrait limiter les pertes dans ce pays, tandis que l'Argentine est en passe d'obtenir une récolte exceptionnelle.

Le cours du soja de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 7-1/2 cents pour atteindre 12,31-3/4 dollars le boisseau à 12 h 17 CST (1817 GMT), un nouveau rebond après la chute de la semaine dernière à 12,01 dollars, qui était le plus bas pour un contrat le plus actif depuis novembre 2021.

Le maïs CBOT de mars était en baisse de 1/2 cent à 4,45-1/4 dollars le boisseau après avoir rencontré une résistance au niveau de sa moyenne mobile à 10 jours.

Le blé CBOT de mars a rencontré une résistance technique au niveau d'un groupe de moyennes mobiles juste au-dessus du niveau de 6 dollars. Près de la mi-journée, le contrat était en baisse de 3/4 de cent à 5,95-3/4 $ le boisseau.

En ce qui concerne le maïs, l'attention s'est portée sur les semis de la deuxième récolte annuelle du Brésil. Les prévisionnistes s'attendent à une baisse de la production de la deuxième récolte de maïs du Brésil, en raison de la réduction de la superficie plantée.

Les doutes concernant la demande chinoise planaient également sur le marché, les disponibilités brésiliennes représentant une forte concurrence pour le soja et le maïs américains.