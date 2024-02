Les cours à terme du soja et du maïs à Chicago ont légèrement augmenté lundi, mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux en trois ans, le gouvernement américain ayant revu à la hausse ses estimations de stocks et les spéculateurs ayant parié sur une nouvelle baisse des prix dans un contexte d'offre mondiale abondante.

Le blé a légèrement baissé, les cargaisons bon marché en provenance de la région de la mer Noire continuant à peser sur les prix.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 11,87-1/2 dollars le boisseau à 0157 GMT et le maïs CBOT a légèrement augmenté de 0,2% à 4,29-3/4 dollars le boisseau, tandis que le blé a baissé de 0,1% à 5,96 dollars le boisseau.

* Le soja et le maïs ont chuté la semaine dernière à leurs plus bas niveaux depuis décembre 2020, avec le soja à 11,79 $ et le maïs à 4,28-1/4 $. Le blé se maintient à une certaine distance de son plus bas niveau en trois ans, à 5,40 dollars, atteint en septembre dernier.

* Les échanges ont été modérés, les marchés chinois, hongkongais, japonais, sud-coréen, singapourien, taïwanais, vietnamien et malaisien étant fermés lundi pour cause de jour férié.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA), l'agence brésilienne Conab et deux prévisionnistes privés ont revu à la baisse leurs estimations pour la récolte de soja de 2023/24 au Brésil, premier producteur mondial de soja.

* Toutefois, l'USDA a considérablement revu à la hausse ses estimations pour la dernière récolte brésilienne.

* L'offre abondante de soja brésilien a réduit les exportations américaines de soja cette année et a fait pression sur les prix à Chicago.

* L'USDA a relevé son estimation des stocks de soja en fin de campagne pour 2023/24 à 315 millions de boisseaux, contre 280 millions en janvier et au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 284 millions.

* La position courte nette des spéculateurs sur le soja de Chicago s'est rapprochée des records historiques la semaine dernière, avec des fonds vendant à nouveau du soja vendredi, selon les négociants.

* Pour le maïs, l'USDA et la Conab ont revu à la baisse leurs estimations pour la récolte brésilienne, mais l'USDA a revu à la hausse ses prévisions pour les stocks de maïs américains en fin de campagne 2023/24, plus que ne le prévoyaient la plupart des analystes, à 2,172 milliards de boisseaux.

* Les spéculateurs détiennent également leur plus importante position courte nette sur le maïs depuis des années.

* Ailleurs, l'Ukraine s'attend à ce que sa superficie de semis de printemps pour 2024 soit identique à celle de l'année dernière, a déclaré son ministre de l'agriculture.

* De plus en plus de navires transportant des céréales ont été détournés du canal de Suez pour naviguer autour du Cap de Bonne Espérance la semaine dernière, alors que l'inquiétude concernant les attaques sur les navires en mer Rouge persiste, selon les analystes maritimes.

* Des politiciens polonais ont appelé le commissaire européen à l'agriculture à démissionner dans un contexte de protestations contre les politiques de l'UE.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions mondiales ont augmenté vendredi, le S&P 500 franchissant la barre des 5 000 points pour la première fois de son histoire, alors que les données sur l'inflation américaine renforcent les attentes d'une réduction des taux d'intérêt cette année.