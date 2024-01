Les prix à terme du soja à Chicago ont augmenté jeudi, le marché s'étant remis de ses plus bas de plusieurs mois de la session précédente grâce à des achats à bon compte, bien que les pluies bénéfiques au Brésil aient limité les gains.

Le blé a augmenté pour la première fois en quatre séances, tandis que les prix du maïs ont progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,2% à 12,79-1/4 le boisseau, à 0117 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis octobre mercredi.

* Le blé a gagné 0,6% à 6,03-3/4 dollars le boisseau et le maïs a augmenté de 0,1% à 4,65-1/2 dollars le boisseau.

* Les pluies devraient profiter aux cultures dans le nord du Brésil cette semaine, ont déclaré les prévisionnistes, après que le temps chaud et sec ait incité les analystes à réduire les estimations de production.

* Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja et est en concurrence avec les États-Unis sur le marché mondial.

* L'augmentation de l'offre d'autres producteurs sud-américains tels que l'Argentine est également susceptible de compenser toute perte de récolte au Brésil.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. Ils étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le blé CBOT.

NOUVELLES DU MARCHE

* Le dollar a rebondi après les ventes de l'année dernière et les marchés boursiers mondiaux ont prolongé la chute du Nouvel An mercredi, alors que les doutes sur les chances d'un atterrissage en douceur augmentent, même si la Réserve fédérale a presque déclaré sa victoire dans la maîtrise de l'inflation.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Services PMI Déc 0745 France CPI (EU Norm) Prelim YY Déc 0850 France S&P Global Serv PMI Déc 0850 France HCOB Composite PMI Déc 0855 Allemagne HCOB Services PMI Déc 0855 Allemagne HCOB Composite Final PMI Déc 0900 UE HCOB Services Final PMI Déc 0900 UE S&P Global Comp Final PMI Déc 0900 Allemagne Risque global Q1 0900 France Risque global Q1 0900 Royaume-Uni Risque global Q1 0930 Royaume-Uni Composite Final PMI Déc 0930 Royaume-Uni Reserve Assets Total Déc 1300 Allemagne CPI, HICP Prelim YY Déc 1330 US Initial Jobless Clm Weekly 1445 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs Dec (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)