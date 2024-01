Les prix à terme du soja à Chicago ont baissé jeudi, le marché chutant pendant quatre séances sur cinq, les pluies bénéfiques au Brésil, principal exportateur, ayant pesé sur les prix.

Le blé a augmenté pour la première fois en quatre séances, tandis que les prix du maïs ont baissé.

"Les pluies au Brésil ont amélioré les perspectives de récolte", a déclaré un négociant basé à Singapour. "Dans l'ensemble, nous ne voyons pas de problème majeur d'approvisionnement en Amérique du Sud cette année.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 12,74-3/4 le boisseau, à 03h10 GMT, après être tombé à son plus bas niveau depuis octobre mercredi.

Le blé a gagné 0,4% à 6,02-3/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs a reculé de 0,1% à 4,65 dollars le boisseau.

Les pluies sont susceptibles de bénéficier aux cultures dans le nord du Brésil cette semaine, ont déclaré les prévisionnistes, après que le temps chaud et sec ait incité les analystes à réduire les estimations de production.

Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja et est en concurrence avec les États-Unis sur le marché mondial.

L'augmentation de l'offre d'autres producteurs sud-américains tels que l'Argentine devrait également compenser les pertes de récoltes au Brésil.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. Ils étaient vendeurs nets de contrats à terme sur le blé CBOT.