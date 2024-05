Le président américain Joe Biden devrait désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN lors d'une visite d'État de trois jours du président kenyan William Ruto cette semaine, a déclaré une source au fait des projets.

Le Kenya serait le premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation, ce qui reflète la volonté de Washington d'approfondir ses relations avec ce pays d'Afrique de l'Est, qui entretient depuis longtemps des relations étroites avec la Russie et la Chine.

Alors qu'il accueillait M. Ruto à la Maison-Blanche pour une réunion avec des chefs d'entreprise, M. Biden a déclaré aux journalistes qu'il prévoyait de se rendre en Afrique en février, après l'élection présidentielle américaine. Les deux dirigeants se rencontreront à nouveau dans le bureau ovale jeudi, avant de donner une conférence de presse commune et d'organiser un dîner d'État.

De hauts responsables de l'administration ont déclaré que MM. Biden et Ruto aborderaient, au cours de leur rencontre, une série de questions allant du commerce à l'allégement de la dette, en passant par la voie à suivre pour Haïti, l'Ukraine, le Soudan et d'autres régions.

Mercredi, M. Biden a déclaré que lui et M. Ruto lanceraient une nouvelle ère de coopération technologique entre les deux pays, qui inclurait des travaux sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Il n'a pas mentionné la désignation de sécurité.

Les États-Unis annonceront également 250 millions de dollars de nouveaux investissements par l'intermédiaire de la Société financière de développement international (DFC), ce qui portera le portefeuille de l'agence de financement américaine au Kenya à plus d'un milliard de dollars, a indiqué la DFC.

Les deux pays partagent la même volonté de veiller à ce que les technologies soient développées et déployées d'une manière qui favorise la transparence, la responsabilité et les droits de l'homme, a déclaré un responsable américain.

Le Kenya, comme les États-Unis, est devenu "un moteur d'innovation", a déclaré le fonctionnaire, citant son centre technologique "Silicon Savannah", d'une valeur d'un milliard de dollars, qui abrite plus de 200 startups couvrant une gamme de secteurs, y compris l'énergie propre, la microélectronique, la technologie financière et le commerce électronique.

Parmi les entreprises qui ont participé à la conférence figurent Alphabet, Baylis Emerging Markets, une société de capital-investissement spécialisée dans les marchés africains, BasiGo, une société kenyane de bus électriques, Teneo, une société internationale de conseil et de gestion des entreprises, et Gearbox Software, une société américaine de développement de jeux vidéo.

Washington prévoit également un nouveau partenariat avec le Kenya dans le domaine des semi-conducteurs et collabore avec le Congrès pour faire du Kenya le premier pays d'Afrique à bénéficier d'un financement dans le cadre de la loi de 2022 sur le programme CHIPS et la science, a indiqué un responsable de l'administration.

La désignation par M. Biden du Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN intervient alors que ce pays se prépare à envoyer des forces en Haïti dans le cadre d'une force dirigée par l'ONU déployée pour faire face à la crise sécuritaire dans les Caraïbes.

Cette désignation est accordée par les États-Unis à des alliés proches, non membres de l'OTAN, qui entretiennent des relations de travail stratégiques avec l'armée américaine.

La Maison Blanche n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En mars, Joe Biden avait désigné le Qatar comme un allié majeur des États-Unis non membre de l'OTAN, tenant ainsi la promesse qu'il avait faite au Qatar plus tôt dans l'année.

Gyude Moore, responsable de l'initiative pour l'Afrique au Centre pour le développement mondial, a déclaré que le Kenya s'était avéré être un partenaire fiable pour les États-Unis à un moment où l'Afrique du Sud poursuivait sa propre politique étrangère plus indépendante.

Cameron Hudson, chercheur au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que cette décision officialiserait un changement qui a vu le Kenya "se placer plus carrément dans l'orbite des États-Unis" au cours des dernières années, avec notamment une plus grande coopération sur la Somalie.

"C'est très important. Aucun autre pays d'Afrique subsaharienne ne l'a fait", a-t-il déclaré.