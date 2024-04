Le président américain Joe Biden accueille cette semaine les dirigeants du Japon et des Philippines afin de renforcer les liens économiques et de défense, alors que les alliés cherchent à contrebalancer la puissance croissante de la Chine et à gérer des risques allant de la Corée du Nord aux guerres en Ukraine et à Gaza.

Le sommet bilatéral de M. Biden avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, mercredi, permettra de renforcer les liens en matière de défense avec le Japon, allié fondamental de Washington dans la région indo-pacifique et partenaire mondial de plus en plus important.

M. Kishida, assiégé dans son pays, sera accueilli en grande pompe aux États-Unis : des drapeaux japonais ornent déjà les lampadaires de Washington et un dîner prestigieux est organisé à la Maison-Blanche avec quelque 200 invités.

Jeudi, il deviendra seulement le deuxième dirigeant japonais à s'adresser à une réunion conjointe du Congrès, après le discours prononcé en 2015 par son prédécesseur assassiné, Shinzo Abe.

Les analystes politiques estiment que cette visite est l'occasion pour M. Kishida de renforcer sa cote de popularité dans le pays avant la course à la direction du Parti libéral démocrate, le parti au pouvoir, qui aura lieu en septembre.

Les États-Unis salueront le Japon comme un allié régional et mondial essentiel et M. Kishida pourra se prévaloir des éloges concernant les réformes de la défense qui ont éloigné le Japon de son pacifisme d'après-guerre.

Cette visite est assombrie par une controverse sur le projet d'acquisition du sidérurgiste américain U.S. Steel par le japonais Nippon Steel, pour un montant de 15 milliards de dollars, un accord que certains considèrent comme "sous assistance respiratoire" après les critiques de M. Biden et de Donald Trump, son rival aux élections américaines de novembre.

Les Japonais craignent également qu'au cours d'un second mandat, M. Trump ne cherche à conclure avec la Chine un accord susceptible de déstabiliser la région, qu'il ne relance les mesures commerciales protectionnistes ou qu'il ne réclame davantage d'argent pour le maintien des forces américaines au Japon, des inquiétudes que certains analystes et proches de l'ancien président jugent exagérées.

SOUTIEN AUX PHILIPPINES

Jeudi, M. Biden tiendra une réunion bilatérale avec le président philippin Ferdinand Marcos, qu'il a accueilli à Washington l'année dernière, avant que les deux hommes ne rejoignent M. Kishida pour un sommet trilatéral qui devrait se concentrer sur la lutte contre les pressions exercées par la Chine sur les Philippines dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale.

"Une coopération étroite entre le Japon, les États-Unis et les Philippines est cruciale pour un ordre libre et ouvert fondé sur l'État de droit et pour la prospérité économique de la région", a déclaré M. Kishida vendredi.

L'année dernière, le Japon a livré des radars de défense aérienne aux Philippines et négocie un accord d'accès réciproque qui permettrait aux troupes japonaises de s'entraîner plus facilement dans ce pays.

Le week-end dernier, les Philippines ont annoncé que des navires de guerre américains, japonais, australiens et philippins effectueraient dimanche un exercice d'une journée en mer de Chine méridionale afin de soutenir la liberté et l'ouverture de la région indo-pacifique.

Les responsables américains soulignent que les interactions du sommet avec les Philippines iront au-delà de la défense, avec des résultats "conséquents" dans des domaines tels que l'énergie, la sécurité économique et les grands projets d'infrastructure.

"C'est un moment très important pour nous d'entendre les Philippines sur le type de soutien qui pourrait être le plus utile", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration américaine à l'agence Reuters.

COORDINATION MILITAIRE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON

Craignant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'enhardisse Pékin à agir contre Taïwan, une île stratégique autonome qui produit les semi-conducteurs les plus avancés au monde, les dirigeants devraient discuter de projets visant à améliorer la structure de commandement militaire américaine au Japon afin qu'elle soit mieux à même de collaborer avec les forces japonaises en cas de crise.

La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire, malgré les objections catégoriques du gouvernement de Taipei, et n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous le contrôle de Pékin.

Les trois dirigeants devraient également annoncer des mesures visant à favoriser le développement conjoint, et éventuellement la coproduction, d'équipements militaires et de défense, a déclaré la semaine dernière le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell, l'un des principaux architectes de la politique américaine dans la région indo-pacifique.

"L'environnement sécuritaire actuel est difficile et complexe, et nous sommes à un tournant de l'histoire", a déclaré M. Kishida vendredi.

Sous la direction de M. Kishida, le Japon s'est engagé à doubler ses dépenses de défense pour atteindre 2 % de son produit intérieur brut, ce qui pourrait faire de lui le troisième plus gros dépensier militaire au monde. Il prévoit notamment d'acquérir des centaines de missiles de croisière capables de frapper des cibles situées à 1 000 km de distance.

Le Japon est également devenu important pour les États-Unis en tant que base de production potentielle de munitions, notamment les systèmes antimissiles Patriot PAC3 qui seront réexportés vers l'Ukraine, et pour ses chantiers navals, qui deviennent essentiels pour la réparation des navires de guerre américains.

Le sommet Biden-Kishida devrait aborder la question de l'implication future du Japon dans le pacte de défense tripartite AUKUS entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais les fonctionnaires et les experts estiment que des obstacles subsistent étant donné que le Japon doit introduire de meilleures cyberdéfenses et des règles plus strictes en matière de protection des secrets.

Dans le contexte de la controverse sur Nippon Steel, les autorités américaines souhaitent mettre en avant d'autres investissements japonais aux États-Unis. Les transactions dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique dématérialisée, de l'aviation et de la construction contribueront "à des emplois américains bien rémunérés et solides", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration.

L'espace est une autre priorité, le Japon espérant faire atterrir son premier astronaute sur la lune avec le projet américain Artemis qui prévoit d'y ramener des humains d'ici 2026, alors que la concurrence avec la Russie et la Chine s'intensifie.

"C'est le rêve", a déclaré M. Kishida à l'émission américaine PBS NewsHour, "qu'un astronaute japonais puisse poser ses pieds sur la face de la lune".