Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont terminé en hausse mercredi, le marché se redressant après que des pluies favorables dans les zones de culture brésiliennes aient fait tomber le marché à ses niveaux les plus bas depuis le mois de juin.

Les contrats à terme sur le maïs ont également terminé en légère hausse après avoir atteint leur plus bas niveau contractuel, tandis que le blé a prolongé ses pertes pour atteindre son plus bas niveau en un mois.

Les courtiers ont indiqué que la couverture des positions à découvert avait contribué à relever les cours du soja et du maïs du CBOT après leur baisse.

Toutefois, les pluies devraient continuer à profiter aux cultures dans le nord du Brésil cette semaine, selon les prévisionnistes, après que le temps chaud et sec ait incité les analystes à revoir à la baisse les estimations de production. Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja et est en concurrence avec les États-Unis sur le marché mondial.

"Le temps plus clément en Amérique du Sud et l'absence d'annonces de nouvelles ventes à l'exportation font qu'il est difficile d'être acheteur à court terme", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage dans l'Iowa.

Les contrats à terme CBOT sur le soja de mars se sont établis en hausse de 3-1/2 cents à 12,77 dollars le boisseau après que le contrat ait chuté plus tôt à son prix le plus bas depuis le 28 juin à 12,65-3/4 dollars.

L'augmentation de l'offre des autres producteurs d'Amérique du Sud devrait compenser les pertes de récoltes au Brésil, a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour StoneX.

"Les acheteurs n'ont pas encore vu la nécessité d'augmenter les importations de soja américain pour compenser une récolte brésilienne insuffisante", a-t-il déclaré.

"Cela s'explique en partie par le fait que l'on s'attend à ce que la récolte argentine double presque cette année pour atteindre près de 50 millions de tonnes métriques, alors qu'une augmentation de la production est également attendue au Paraguay et en Uruguay.

La hausse du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en deux semaines, a également pesé sur les marchés agricoles, car elle rend les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs, selon les analystes.

Le blé de mars du CBOT a perdu 6 1/2 cents à 6,00-1/4 dollars le boisseau, atteignant son prix le plus bas depuis le 1er décembre. Le maïs de mars a gagné 1 1/2 cent à 4,65-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 1er décembre, à 4,61-3/4 dollars. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Reportage additionnel de Peter Hobson à Canberra et Sybille de La Hamaide à Paris ; Montage de Varun H K, Alexandra Hudson et David Evans)