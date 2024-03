Genève (awp) - Les exportations horlogères ont connu diminué de 3,8% en glissement annuel en février, ce qui ne s'était pas produit depuis plus de deux ans de croissance marquée. A cette nouvelle mardi, les investisseurs ont montré leurs inquiétudes, les titres Swatch et Richemont reculant à la bourse suisse.

Vers 11h00, le titre Swatch reculait de 2,3%, à 202,20 francs suisses, et celui de Richemont de 1,8% à 139,50 francs suisses, les observateurs du marché étant plutôt négatifs aux perspectives. Dans le même temps, le SMI reculait de 0,57% et le SPI de 0,56%.

Plus tôt, la Fédération de l'industrie horlogère (FH) indiquait que les exportations horlogères avaient chuté de 3,8% sur un an le mois dernier, à 2,15 milliards de francs suisses, en raison d'un effet de base défavorable et d'un recul en Chine. Au total, 1,2 million de garde-temps suisses ont été exportés de par le monde, un volume en recul de 5,2%.

Ce même mois, les exportations horlogères vers la Chine ont enregistré un fort repli en termes de valeur (-25,4%) à 189,5 millions, tout comme celles en direction de Hong Kong (-19%) à 172,8 millions. En revanche, les exportations vers le plus grand marché de ventes, les États-Unis, ont continué leur croissance (+5,5%), de même que celles vers le Japon (+5,6%), Singapour (+3,3%) et les Émirats arabes unis (+8,9%).

En Europe, les exportations ont chuté de 3,5% en moyenne, la plupart des débouchés ayant vu leur résultat diminuer, dans une fourchette allant de -2,1% pour le Royaume-Uni à -16,8% pour les Pays-Bas. La Belgique et la France, cette dernière constituant également un important marché, font figure d'exceptions avec des hausses respectives de 6,3% et 6,1%.

Les montres précieuses stables

Dans le détail, les montres en acier ont le plus contribué à la baisse de valeur (-10,6%) à 726,2 millions, malgré leur progression en nombre de pièces (+3,1%). Les montres bimétalliques ont également décru en valeur (-4,9%) à 358,3 millions, tout comme en volume (-10,2%).

A l'opposé, les garde-temps fait d'autres métaux ont progressé en termes de valeur de 17,5% à 146,7 millions, portées par une croissance des pièces de 7,6%.

Quant aux montres en métaux précieux, elles sont restées stables en valeur (+0,2%) à 745,6 millions, en dépit d'une baisse de volume de 3,2%. Par gamme de prix, la FH constate que les montres à moins de 200 francs suisses (prix export) se sont maintenues à leur niveau de février 2023 en valeur (-0,4%), mais aussi en nombre de pièces (-0,1%).

Dégringolade du milieu de gamme

La plus grande perte de valeur a affecté les garde-temps entre 500 et 3000 francs suisses, avec une dégringolade de 14%, tirée par une chute des volumes de 12,2%.

Les catégories de montres entre 200 et 500 francs suisses et plus de 3000 francs suisses, ont été touchées par une diminution de valeur moins conséquente, de respectivement -4% et -1,8%, alors que leur nombre de pièces a reculé de 8,4 et 6,1%.

L'an dernier, les envois de montres suisses à l'étranger avaient progressé de 7,6% à 26,7 milliards de francs suisses.

lf/ib