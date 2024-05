Les métaux de base se sont négociés en demi-teinte mardi, les traders et les investisseurs examinant les perspectives du secteur dans le contexte des récentes mesures de relance chinoises et d'un dollar plus ferme.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,3% à 10 154 dollars la tonne métrique à 0252 GMT, après avoir atteint ses plus hauts niveaux depuis avril 2022 plus tôt dans la session. Le contrat a gagné 19% depuis le début de l'année.

Le dollar s'est raffermi d'environ 0,1%, rendant les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Cependant, la Réserve fédérale américaine est susceptible de réduire son taux d'intérêt directeur à deux reprises cette année, à partir de septembre, selon un sondage Reuters. Une baisse des taux d'intérêt mettrait le dollar sous pression.

Les récentes mesures prises par la Chine pour stimuler l'économie, notamment l'émission d'obligations et la levée des restrictions sur l'achat de logements dans certaines grandes villes, ont récemment soutenu les prix des métaux.

Toutefois, l'atonie de l'industrie immobilière chinoise, l'un des principaux secteurs consommateurs de métaux de base, a été l'un des principaux freins aux perspectives de la demande.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a progressé de 1,1 % pour atteindre 81 570 yuans (11 270,47 dollars) la tonne.

L'aluminium du LME est resté pratiquement stable à 2 541 dollars la tonne, l'étain est resté pratiquement inchangé à 32 905 dollars, le nickel a baissé de 0,6 % à 19 115 dollars, le zinc a baissé de 1 % à 2 967,50 dollars et le plomb a baissé de 0,1 % à 2 245 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,2 % à 20 515 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,8 % à 23 600 yuans, le plomb a augmenté de 1,3 % à 18 330 yuans, l'étain a bondi de 2,7 % à 268 870 yuans, tandis que le nickel a baissé de 0,2 % à 143 330 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne IPCH Final YY Avril

0600 Royaume-Uni Nombre de demandeurs d'emploi Chng avril

0600 Royaume-Uni Taux de chômage BIT Mars

0600 Royaume-Uni HMRC Payrolls Change Avril

0900 Allemagne ZEW Sentiment économique Mai

0900 Allemagne ZEW Conditions actuelles Mai

1230 US PPI Machine Manuf'ing Avril

(1 $ = 7,2375 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Varun H K)