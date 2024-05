Les ventes de véhicules neufs aux États-Unis devraient augmenter en mai par rapport à l'année précédente, soutenues par la demande de SUV et de camionnettes, selon un rapport conjoint des consultants J.D. Power et GlobalData publié jeudi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les constructeurs automobiles américains se sont recentrés sur les modèles hybrides et à essence, qui génèrent des marges plus importantes, car la faible demande de véhicules électriques les a incités à revoir à la baisse leurs ambitions pour ce type de véhicules.

Les chiffres, suivis de près par les analystes et l'industrie, montrent également que la demande soutenue de VE a progressivement chuté depuis l'année dernière malgré une meilleure offre.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes totales de véhicules neufs pour mai 2024, y compris les transactions au détail et hors détail, devraient atteindre 1 446 800 unités, soit un bond de 2,9 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen des transactions pour le mois devrait être d'environ 45 033 $, en baisse de 1 045 $ par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'incitation moyennes par véhicule ont augmenté de 48,1 % par rapport à l'année précédente et sont en passe d'atteindre 2 640 $.

Le bénéfice total des détaillants par unité devrait diminuer de 31,5 % au cours du mois.

Selon le rapport, 24 % des acheteurs ont déclaré qu'ils étaient "très susceptibles" d'envisager l'achat d'un VE en 2024, ce qui représente une baisse par rapport aux 26 % d'il y a un an.

CITATIONS CLÉS

"L'industrie continue de produire plus de véhicules qu'elle n'en vend, ce qui entraîne une augmentation des stocks et accroît la probabilité de rabais élevés à mesure que l'année avance", a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l'analyse chez J.D. Power.

Nous assistons actuellement à une "marée basse" pour les VE, mais nous ne savons pas combien de temps elle durera", a déclaré Elizabeth Krear, vice-présidente de la pratique des véhicules électriques chez J.D. Power.

"Les acheteurs qui rejettent les VE mettent en avant le manque de disponibilité des bornes de recharge, le prix d'achat, la distance de conduite limitée par charge, le temps nécessaire pour recharger et l'impossibilité de recharger à la maison ou au travail", a ajouté Mme Krear.