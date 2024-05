par William James

LONDRES, 19 mai (Reuters) - La Grande-Bretagne va dépenser plus de 10 milliards de livres (12,70 milliards de dollars) pour indemniser des milliers de personnes traitées avec du sang contaminé par le VIH ou l'hépatite C dans les années 1970 et 1980, rapporte le Sunday Times.

Le scandale du sang contaminé est considéré comme l'une des pires catastrophes dans l'histoire du service national de santé financé par l'État. On estime que 30.000 personnes ont reçu du sang contaminé et que 3.000 d'entre elles sont décédées.

Les victimes et leurs familles demandent toujours que justice soit faite, que des compensations soient accordées et que des réponses soient apportées quant à la manière dont ce scandale a pu se produire malgré des avertissements.

Le sang et les produits sanguins, dont certains importés des États-Unis, ont été administrés à des personnes ayant besoin de transfusions ou de traitements contre l'hémophilie.

Avant la publication d'un rapport d'enquête indépendant lundi, le Sunday Times a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak présenterait des excuses officielles. Le gouvernement devrait ensuite annoncer mardi un programme d'indemnisation financé par l'emprunt.

"Je pense qu'il s'agit du pire scandale de mon existence", a déclaré le ministre des finances Jeremy Hunt au journal.

"Je pense que les familles ont le droit d'être incroyablement en colère parce que des générations de politiciens, y compris moi lorsque j'étais ministre de la santé, n'ont pas agi assez vite pour résoudre ce scandale."

Il n'a pas confirmé le coût ou les modalités de financement du plan d'indemnisation.

En 2015, l'ancien premier ministre David Cameron a présenté ses excuses à la suite d'un rapport sur l'impact du scandale en Écosse. En 2017, sous la direction de la première ministre Theresa May, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête publique.

Celle-ci publiera ses conclusions lundi, après avoir notamment examiné la question de savoir si les traitements avec du sang contaminé auraient dû être interrompus plus tôt et s'il y a eu des tentatives de dissimulation.

Le gouvernement a déjà versé 100.000 livres d'indemnités provisoires à certaines victimes, pour un coût estimé à environ 400 millions de livres, à la suite d'une recommandation de l'enquête en 2022. (Reportage de William James, rédigé par Bernadette Baum, version française Benjamin Mallet)