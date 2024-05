Novaxia Investissement: Mathilde Krieger nommée présidente du directoire

Novaxia Investissement, société de gestion du groupe Novaxia, annonce qu’elle renforce sa gouvernance avec plusieurs nominations au sein de son directoire et de son conseil de Surveillance. Mathilde Krieger, membre du directoire, est nommée présidente du directoire de Novaxia Investissement, tandis que Guillaume Estève, précédemment directeur général finance de Novaxia, rejoint le directoire de Novaxia Investissement, également composé de Mathieu Descout.



De son côté, le conseil de Surveillance de Novaxia Investissement accueille Daniel Collignon, expert de l'assurance-vie, Alain Gosselin, ancien directeur immobilier d'EDF Invest, et Nellie Goubert, directrice générale finance de Novaxia. Mathilde Krieger, Guillaume Estève et Mathieu Descout seront respectivement en charge de l'épargne, de la finance et de l'immobilier.



Diplômée d'un Master in Management spécialisé en Finance de marché et d'un Master spécialisé en gestion de patrimoine de l'ESCP, Mathilde Krieger a rejoint Novaxia Investissement en 2020 comme directrice générale en charge de l'épargne pour piloter la stratégie de développement de l'offre du groupe auprès des partenaires distributeurs et accompagner le développement de la société de gestion, à travers notamment le lancement de nouveaux fonds.