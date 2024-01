* Wall Street a fini mercredi en repli après les ventes au détail



* A suivre le segment du luxe en Europe avec les résultats du Richemont



Les derniers indicateurs tempèrent l'hypothèse d'une baisse rapide des taux







par Claude Chendjou



PARIS, 18 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture, les anticipations d'une baisse imminente des taux d'intérêt étant contrariées par les dernières statistiques économiques et les déclarations des banquiers centraux.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait reculer de 0,1% à l'ouverture, ce qui marquerait une troisième séance consécutive de baisse. Le Dax à Francfort devrait ouvrir stable(+0,02%), tandis que le FTSE 100 à Londres pourrait céder 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02%.



Les publications mitigées des grandes entreprises, notamment des banques américaines, ont pesé dans les dernières séances sur le sentiment des investisseurs, alors que le marché attend en Europe des résultats dans le secteur du luxe avec ce jeudi Richemont et vendredi Burberry. Ce dernier a averti la semaine dernière sur sa prévision de bénéfice annuel. A cet égard, LVMH et Kering seront à surveiller à Paris.



Côté politique monétaire, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, le patron de la banque centrale néerlandaise, Klass Knot, et l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ont jugé récemment prématuré une baisse des taux d'intérêt, provoquant une remontée des rendements obligataires.



Parallèlement la réaccélération de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, conjuguée à la résistance de l'économie américaine avec notamment des ventes au détail plus fortes que prévu et une hausse de la production industrielle en décembre ne plaident pas pour un assouplissement monétaire imminent. La publication ce jeudi, à 13h30 GMT, de l'indice d'activité "Philly Fed" aux Etats-Unis pour le mois de janvier pourrait conforter ou infirmer cette tendance.







A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors qu'un rapport officiel indiquant une hausse des ventes au détail en décembre aux Etats-Unis a amenuisé l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire de la Fed dès le mois de mars.



L'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 37.266,67 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 0,56% à 4.739,21 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,59% à 14.855,62 points.



L'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, a progressé en séance à un plus haut depuis plus de deux mois.



Dans son "livre beige", publié en début d'après-midi, la Fed a par ailleurs rapporté que l'activité économique américaine était restée stable de décembre à début janvier, tandis que les entreprises ont fait état de pressions moindres sur le marché du travail.



Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'immobilier, particulièrement sensible aux taux d'intérêt, a chuté de 2,7%.



Les valeurs à forte croissance ont pesé sur le marché: Amazon, Nvidia et Alphabet ont perdu entre 0,5% et 1%, tandis que Tesla s'est replié de 2% après avoir annoncé une baisse des prix en Allemagne à la suite d'une décision similaire en Chine la semaine dernière.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 0,03% à 35.466,17 points dans une séance volatile où il s'est un temps rapproché de son sommet de 34 ans sur fond de dépréciation du yen qui a tiré les valeurs exportatrices comme Toyota Motor (+2,63%) ou Bridgestone (+1,68%). Le Topix, plus large, a cédé 0,17%, à 2.492,09 points, à la clôture.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,10%.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,97% et le CSI 300 abandonne 0,01% à 3.229,5049 points, après avoir touché un creux depuis 2019 à 3.204.63 points. L'indice Hang Seng à Hong Kong est tombé à un plus bas de 14 mois, à 15.183,96 points.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES/TAUX



Le dollar, en repli de 0,15%, reste néanmoins proche d'un plus haut d'un mois face à un panier de devises de référence, les ventes au détail aux Etats-Unis ayant renforcé la perspective que la Fed ne se précipitera pas pour baisser ses taux d'intérêt.



L'euro avance de 0,19%, à 1,0902 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2694 dollar (+0,17%).



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de près de deux points de base, à 4,0884%, après avoir franchi la veille, pour la première fois depuis le début de l'année, la barre des 4,1%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est orienté à la hausse alors que l'Opep prévoit une croissance relativement forte de la demande mondiale de brut au cours des deux prochaines années. La production pétrolière dans le Dakota du Nord a en outre chuté de plus de moitié, de 650.000 à 700.000 barils par jour (bpj), à cause du froid extrême qui sévit aux Etats-Unis.



Le Brent avance de 0,56% à 78,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,87% à 73,19 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Immatriculations automobiles décembre n.d -5,7%



sur un an GB 07h00 Immatriculations automobiles décembre n.d. +9,5%



sur un an FR 07h00 Immatriculations automobiles décembre n.d. +14,0%



sur un an USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 8 207.000 202.000



chômage janvier USA 13h30 Indice d'activité "Philly janvier -7,0 -10,5



fed" (Rédigé par Claude Chendjou)