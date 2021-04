Ram Mullur se joint aux LNC en tant que nouveau vice-président, Isotopes

CHALK RIVER, Ontario, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation en science et technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer que Ram Mullur s’est joint à l’organisation à titre de nouveau vice-président, Isotopes. M. Mullur est un dirigeant accompli qui possède plus de 25 années d’expérience dans le secteur et une connaissance approfondie du domaine des isotopes médicaux et des produits radiopharmaceutiques. Il s’emploiera à renforcer la position de chef de file des LNC dans le développement et la fourniture d’isotopes médicaux et industriels.



Avec plus d’un milliard de traitements réalisés de par le monde à l’aide d’isotopes produits sur le campus des Laboratoires de Chalk River, les LNC sont un leader mondial de la production d’isotopes médicaux depuis des décennies. Dans le cadre de son plan Vision 2030, les LNC tirent parti de cette expertise pour se positionner comme plaque tournante internationale dans la recherche, le développement et la fourniture de la prochaine génération d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques, notamment l’actinium 225, un isotope rare très prometteur sur lesquels s’appuient de nouveaux traitements anticancéreux de pointe.

« Compte tenu de son leadership et de son expérience dans l’industrie, nous croyons que M. Mullur sera un ajout exceptionnel aux LNC, alors que nous poursuivons la production de la prochaine génération d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques à notre campus des Laboratoires de Chalk River », a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « À sa connaissance approfondie du marché radiopharmaceutique canadien et international s’ajoute une expertise qui va du développement à la distribution, et son leadership nous aidera à surmonter les écueils de la production de l’actinium 225 et de la commercialisation d’autres isotopes prometteurs », a-t-il ajouté.

Parmi ses responsabilités à titre de vice-président, Isotopes, M. Mullur dirigera les efforts des LNC afin d’élargir les débouchés commerciaux pour l’actinium 225, un isotope médical rare qui s’avère très prometteur comme base de nouvelles thérapies anticancéreuses de pointe. L’actinium 225, un isotope émetteur alpha à courte demi-vie, peut être lié à une protéine ou un anticorps qui cible et tue spécifiquement les cellules cancéreuses, laissant indemnes les tissus sains environnants. Avec une courte demi-vie de seulement dix jours, l’actinium se désintègre sans s’accumuler dans l’organisme du patient.

Connue sous le nom d’alpha-immunothérapie (aussi appelée alphathérapie ciblée), cette forme de traitement a montré un potentiel intéressant dans les premières études menées sur des patients atteints du cancer de la prostate et pour lesquels les traitements anticancéreux classiques n’avaient pas fonctionné. Les chercheurs sont impatients d’essayer cette alpha-immunothérapie sur un large éventail de cancers. Toutefois, les réserves mondiales actuelles d’actinium 225 ne suffiraient qu’à traiter un faible nombre de patients chaque année, ce qui a valu à l’isotope d’être surnommé le « médicament le plus rare sur Terre ». Le campus des Laboratoires de Chalk River des LNC est l’un des rares endroits au monde à disposer d’un générateur de thorium capable de produire cette matière en quantité suffisante pour la recherche.

« Les LNC jouissent d’une solide réputation de leader mondial dans la production et le traitement d’isotopes médicaux, et je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre à l’équipe et de contribuer à bâtir sur cet héritage », a commenté M. Mullur. « Je crois notamment que les recherches des LNC sur l’alpha-immunothérapie et l’actinium 225 sont très prometteuses et permettront de nouvelles percées médicales novatrices dans la lutte contre le cancer. C’est ce programme de travail ambitieux qui m’a attiré à ce poste, et je suis impatient de commencer. »

Avant son arrivée aux LNC, M. Mullur a occupé le poste de directeur et chef du développement commercial chez une importante société radiopharmaceutique, où il était chargé d’étendre les activités commerciales à de nouveaux produits et technologies dans le domaine de la médecine nucléaire et de la radiopharmaceutique. Son travail consistait notamment à orienter les initiatives d’acquisition, d’investissement et d’octroi de permis, négocier des contrats commerciaux et rechercher des partenariats et des collaborations stratégiques. Parmi ses nombreuses réalisations, M. Mullur a contribué à faire passer des produits clés du pipeline de développement de la société à leur phase commerciale, et il a joué un rôle déterminant dans la croissance de son portefeuille de nouveaux produits. M. Mullur a également élaboré, négocié et aidé à conclure des partenariats commerciaux externes pour de nouveaux produits radiopharmaceutiques.

M. Mullur a occupé des postes de direction dans d’autres entreprises industrielles et de sciences de la santé à titre de directeur de la marque mondiale, directeur des opérations de production et directeur de la qualité et des opérations d’usine. Il est titulaire d’un MBA de l’Université McGill et d’une maîtrise en chimie, et il possède l’accréditation CRM (Canadian Risk Management).

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et en technologie nucléaires qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l’énergie, de la défense, de la sécurité, et des sciences de la vie, les LNC offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien placés pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au cœur de toutes nos activités.

