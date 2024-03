Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Les prix pétroliers ont globalement fait du surplace en dépit d'une semaine faste sur le front de l'actualité pétrolière. Pour commencer, c'est l'OPEP et plus particulièrement l'Arabie Saoudite qui a fait du bruit, non pas parce que le cartel a étendu ses quotas de production, mais parce que le Royaume Saoudien a augmenté ses prix de vente officiels pour ses clients asiatiques. Restons justement en Asie avec la Chine, qui a dévoilé ses dernières données commerciales avec des importations de pétrole en hausse en glissement annuel, mais avec une progression qui a tendance à se tasser mois après mois. On termine ce tour du monde avec les Etats-Unis, où les stocks hebdomadaires continuent à progresser, mais de manière modeste. Au niveau des prix, le Brent s'échange autour de 82,50 USD tandis que le WTI se négocie autour de 78 USD.

Métaux : Que retenir des dernières données économiques chinoises ? Les importations et exportations de métaux sont plutôt solides, signe que la demande industrielle s'améliore. Les prix des métaux réagissent positivement : la tonne de cuivre s'échange à 8600 USD à Londres, l'aluminium progresse à 2250 USD et le zinc gagne du terrain à 2530 USD. Néanmoins, la star du moment est à chercher du côté des métaux précieux. Nous faisons évidemment référence à l'or, qui inscrit une troisième semaine de hausse consécutive à 2180 USD. L'or libellé en dollar a atteint un record historique grâce aux paris sur une baisse des taux d'intérêt, qui favorise le métal précieux, un actif qui, par définition, ne délivre aucun rendement.

Produits agricoles : A Chicago, on est loin de l'euphorie des marchés actions, puisque les prix céréaliers continuent à évoluer en baisse. Le blé a enfoncé son prix plancher de 2023 et s'échange désormais autour de 525 cents, un niveau qui n'avait jamais été atteint depuis 2020. Le maïs fait plus de résistance en progressant à 440 cents le boisseau. Dans le reste du compartiment, le cacao reste haut perché à 6500 USD la tonne.