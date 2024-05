PARIS, 24 mai (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est dégradé en mai mais de manière moins marquée qu'initialement estimé, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance s'est établi à 69,1 après une première estimation à 67,4 alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient un chiffre de 67,5. L'indice était ressorti à 77,2 en avril.

En mai, les prévisions d'inflation à un an se sont établies à 3,3% et celles à cinq ans à 3,0% contre des estimations initiales à 3,5% et 3,1%. Les chiffres d'avril étaient respectivement de 3,0% et 3,2%.

A Wall Street, les indices ont accéléré leurs gains après la publication de cette statistique, permettant au Dow Jones d'avancer de 0,13%, au Standard & Poor's 500 de progresser 0,44% et au Nasdaq de monter de 0,58%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)