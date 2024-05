Washington (awp/afp) - la confiance des consommateurs s'est fortement dégradée en mai aux États-Unis, tombant au plus bas depuis novembre, en raison d'inquiétudes concernant une dégradation du marché de l'emploi et des taux d'intérêts qui devraient rester élevés plus longtemps que prévu.

L'indice est tombé à 69,1 points, contre 77,2 points en avril, a annoncé vendredi l'Université du Michigan, publiant son estimation finale. Les analystes anticipaient une dégradation plus forte encore, à 67,6 points, selon le consensus de Market Watch.

Les consommateurs américains se sont notamment montrés pessimistes quant à la conjoncture économique pour l'année à venir.

Ils ont "exprimé une inquiétude particulière concernant le marché du travail", car "ils s'attendent à une hausse du taux de chômage et à un ralentissement de la croissance des revenus", a commenté la responsable de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

"La perspective de taux d'intérêt toujours élevés a également pesé sur l'opinion des consommateurs", a-t-elle souligné, évoquant "un risque de baisse des dépenses de consommation".

L'inflation avait rapidement ralenti aux Etats-Unis fin 2023, encourageant la banque centrale américaine (Fed) à envisager de baisser ses taux. Cela aurait eu pour effet de faire baisser les taux d'intérêt dans les banques.

Mais un rebond des prix début 2024 l'a conduite à repousser cette perspective.

Le niveau de confiance est néanmoins "supérieur de près de 20% à celui d'il y a un an et d'environ 40% au-dessus du plus bas historique de juin 2022, reflétant à quel point l'opinion des consommateurs s'est améliorée à mesure que l'inflation s'est atténuée", relève encore Joanne Hsu.

Bonne nouvelle en avril cependant, la hausse des prix à la consommation a repris sa trajectoire à la baisse, à 3,4% sur un an contre 3,5% en mars, selon l'indice CPI.

La Fed privilégie une autre mesure de l'inflation, l'indice PCE, dont la hausse qui s'élevait en mars à 2,7% sur un an, et qu'elle veut ramener à 2%. Les données d'avril seront publiées le 31 mai.

