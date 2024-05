Au moins une personne a été tuée et six autres blessées lors d'affrontements violents qui ont éclaté samedi dans la ville de Zawiya, dans l'ouest de la Libye, provoquant des appels au cessez-le-feu pour sauver les familles piégées dans la zone de conflit, a déclaré une chaîne de télévision libyenne.

Ali Ahneesh, responsable de la branche du Croissant-Rouge à Zawiya, a déclaré à la chaîne de télévision Libya Alahrar TV, basée à Istanbul, que 10 familles avaient été évacuées, et a appelé à "un cessez-le-feu pour évacuer les familles coincées dans les zones où les affrontements ont eu lieu".

Les volontaires du Croissant-Rouge ont reçu des appels de familles se trouvant dans la zone de conflit et demandant à être évacuées.

Il n'y a pas eu d'indication immédiate sur les personnes ayant pris part aux violences ou sur les raisons des combats. La Libye est en proie à des troubles depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011.

Imad Ammar, membre du conseil des anciens et des notables de Zawiya, a déclaré que les combats semblaient impliquer des individus plutôt que des groupes armés.

Zawiya, à 40 km à l'ouest de la capitale Tripoli, abrite la plus grande raffinerie de Libye en activité, avec une capacité de 120 000 barils par jour.

"Les affrontements de la matinée ont été violents et le bilan est d'un mort et de six blessés", a déclaré à la chaîne de télévision le porte-parole des services d'urgence et d'ambulance de Tripoli, Osama Ali.

M. Ali a précisé que les équipes de secours n'avaient pas été en mesure d'atteindre la zone de conflit et qu'il n'était pas clair si les victimes étaient des civils ou des militaires.

Zawiya a été le théâtre d'affrontements armés répétés qui ont parfois entraîné la fermeture de la route côtière menant à la frontière avec la Tunisie.

Des informations faisant état de troubles dans la ville ont circulé sur l'internet, avec des images non vérifiées d'hommes armés échangeant des coups de feu.

La compagnie nationale d'électricité libyenne (GECOL) a déclaré dans un communiqué que les troubles avaient entraîné des coupures d'électricité dans certains quartiers de la ville.

"La situation était très mauvaise dans la matinée. Le calme est revenu, mais les autorités gouvernementales et de sécurité doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à ce conflit", a déclaré M. Ammar.

Il a ajouté que les autorités de sécurité de la ville n'avaient pas réagi à ce qu'il a décrit comme "un combat entre des personnes et non des parties spécifiques" dont les civils payaient le prix.