L'organisme de surveillance interne de la Réserve fédérale a déclaré lundi que les anciens présidents des Réserves fédérales de Dallas et de Boston avaient créé l'apparence d'un conflit d'intérêts dans la manière dont ils ont déclaré leurs activités d'investissement.

Robert Kaplan, qui a démissionné de son poste de directeur de la Fed de Dallas en septembre 2021 à la suite d'une controverse sur les transactions, n'a enfreint aucune loi ou réglementation dans ses transactions, mais a documenté ses investissements d'une manière qui "n'a pas soutenu la confiance du public dans l'impartialité et l'intégrité" de la banque centrale américaine, selon le rapport de l'inspecteur général de la Fed.

Eric Rosengen, alors dirigeant de la Fed de Boston, n'a pas correctement rendu compte de ses transactions et a également créé l'apparence d'un conflit d'intérêts, selon le document.

Le rapport a été publié plus de deux ans après qu'il ait été rendu public que certains responsables régionaux de la banque centrale américaine avaient activement négocié des actions et d'autres investissements tout en contribuant à la définition de la politique monétaire.

La controverse a conduit au départ des présidents des Fed de Boston et de Dallas fin septembre 2021, suite aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après la réunion de politique monétaire de ce mois, selon lesquels "personne n'est heureux, personne au sein du (Federal Open Market Committee) n'est heureux d'être dans cette situation, d'avoir ces questions soulevées".

Les formulaires de déclaration financière de Kaplan pendant son mandat à la Fed de Dallas ont montré qu'il avait négocié plusieurs millions de dollars en actions et autres titres, tout en refusant de fournir les dates et les montants précis de ces transactions. Rosengren a effectué des transactions sur les marchés dans une bien moindre mesure.

Ces transactions ont été effectuées dans le cadre d'un code d'éthique de la Fed qui interdisait la détention d'actions bancaires, interdisait les transactions à proximité des réunions de politique monétaire et ordonnait aux fonctionnaires et aux cadres supérieurs de la Fed de ne pas s'engager dans des investissements susceptibles de donner l'impression de conflits d'intérêts.

Les activités de négociation de Kaplan et Rosengren avaient été approuvées par les conseils d'administration de leurs banques régionales respectives, par les avocats des banques et par les responsables de l'éthique du Conseil des gouverneurs de la Fed à Washington.

Un porte-parole de Kaplan a réitéré la déclaration de l'ancien président de la Fed de Dallas du 27 septembre 2021, dans laquelle il affirmait avoir adhéré à toutes les normes et politiques éthiques de la Fed et que ses activités d'investissement en valeurs mobilières et les informations qu'il avait communiquées étaient conformes aux règles et normes de conformité de la Fed.

Le porte-parole a également fait référence à une déclaration faite le même jour par le conseil d'administration de la Fed de Dallas, selon laquelle M. Kaplan a également mené ses activités d'investissement conformément aux règles et aux politiques du système de la Fed.

M. Rosengren n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

À la suite de ces démissions, la Fed a considérablement renforcé son code d'éthique afin de limiter strictement la manière dont les fonctionnaires, les cadres supérieurs et leurs familles peuvent négocier et investir sur les marchés financiers, en adoptant officiellement cette politique en février 2022.

Les questions concernant les transactions se sont également étendues à M. Powell et à Richard Clarida, qui était à l'époque vice-président de la Fed, c'est-à-dire le second responsable de la banque centrale. Ils ont été blanchis par l'inspecteur général dans un rapport publié en juillet 2022.

Mark Bialek, l'inspecteur général, est choisi par le directeur de la Fed et a été confronté à des questions sur l'indépendance de ses enquêtes, notamment lors d'une audition controversée des sénateurs américains en mai 2023. M. Bialek avait alors déclaré qu'"aucun président du conseil d'administration n'a résisté ou ne s'est opposé à notre travail de surveillance depuis que je suis l'IG".

Le rapport de l'IG ne résout pas les problèmes liés aux activités de trading du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a reconnu des problèmes involontaires dans certaines de ses activités d'investissement. Il fait également l'objet d'une enquête de l'IG. (Reportage de Michael S. Derby et Ann Saphir ; Rédaction de Dan Burns et Paul Simao)