Les vainqueurs des élections britanniques du 4 juillet devront s'attaquer à une économie qui semble bloquée dans une ornière de croissance lente, avec des niveaux d'endettement élevés qui limitent la capacité du prochain gouvernement à déclencher une reprise significative.

Après le coup porté par la crise financière mondiale de 2007-2009, la sixième économie mondiale a été secouée par la décision de 2016 de quitter l'Union européenne, la pandémie de grippe aviaire et la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires en 2022.

Depuis la crise du coronavirus, la performance économique de la Grande-Bretagne est la plus faible des économies du Groupe des Sept, à l'exception de l'Allemagne, qui a également été durement touchée par la hausse des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'incapacité du pays à suivre ses pairs en termes de croissance de la productivité a contribué à creuser l'écart de niveau de vie par rapport aux autres pays européens.

Selon une étude menée par la Resolution Foundation, le Centre for Economic Performance et la Nuffield Foundation, les Britanniques à revenu moyen sont 20 % plus pauvres que leurs homologues allemands et 9 % plus pauvres que leurs homologues français.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui s'efforce de combler un énorme déficit dans les sondages d'opinion, a cherché à remonter le moral des électeurs en affirmant que l'économie était en train de prendre un tournant après une récession courte et superficielle au second semestre de l'année dernière.

Dans son discours annonçant les élections, M. Sunak a souligné que la baisse de l'inflation à près de 2 %, selon les données publiées plus tôt ce mercredi, par rapport à un pic de plus de 11 % en 2022, était la preuve que ses plans fonctionnaient.

"La stabilité économique ne devait être qu'un début", a-t-il déclaré. "La question est maintenant de savoir comment et à qui vous faites confiance pour transformer cette base en un avenir sûr pour vous, votre famille et notre pays.

Le produit intérieur brut a connu une forte croissance au premier trimestre 2024 et la baisse de l'inflation a fait naître la perspective des premières réductions des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre depuis 2020.

Mais la reprise risque de s'interrompre. Le Fonds monétaire international a prédit cette semaine une croissance de 0,7 % en 2024 et de 1,5 % en 2025, bien en deçà de sa moyenne de 2,75 % avant la crise financière mondiale.

PEU D'INVESTISSEMENTS, BEAUCOUP DE DETTES

Le principal parti d'opposition, le parti travailliste, en pleine ascension dans les sondages, accuse les conservateurs de Sunak d'être responsables de ce qui s'annonce comme la première baisse du niveau de vie entre une élection nationale et la suivante depuis au moins les années 1950.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer affirme qu'il fera de la Grande-Bretagne l'économie du Groupe des sept à la croissance la plus rapide en attirant les investissements privés qui, selon lui, ont été freinés par les bouleversements politiques depuis le vote du Brexit sous les conservateurs.

En 2022, les investissements des entreprises britanniques étaient inférieurs à leur niveau de 2016, ce qui contraste avec les autres économies du G7 qui ont connu une augmentation moyenne de 14 % au cours de cette période.

Malgré tous les discours optimistes des dirigeants des deux partis, celui qui occupera le 10 Downing Street après l'élection devra faire face à des obstacles majeurs pour mettre l'économie sur la voie d'une croissance plus forte.

Le niveau de la dette publique n'a jamais été aussi élevé depuis les années 1960, lorsque les finances publiques étaient encore mises à rude épreuve par les coûts de la Seconde Guerre mondiale.

Cela limite la capacité des conservateurs à donner suite au projet de nouvelles réductions d'impôts de Sunak ou aux espoirs des travaillistes d'emprunter pour financer d'importants investissements dans l'économie verte.

Les deux partis se sont engagés à atteindre un objectif budgétaire consistant à réduire la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut à la fin d'une période mobile de cinq ans, un objectif que le gouvernement est à peine en passe d'atteindre pour l'instant.

Le FMI n'a pas mâché ses mots quant à la manière dont la Grande-Bretagne devrait relever le défi de l'assainissement des finances publiques et de la relance de l'économie : augmentation des impôts et réformes politiquement sensibles visant à assouplir les restrictions qui ont entravé la construction de logements et de nouvelles infrastructures.

"À l'heure actuelle, trop d'entreprises et de ménages sont encore confrontés à des coûts croissants qui retardent les décisions d'investissement et freinent les dépenses de consommation", a déclaré Rain Newton Smith, directeur de la Confédération de l'industrie britannique.

Le prochain gouvernement britannique devra également trouver un moyen de s'attaquer aux problèmes profonds du marché du travail.

Le pays est le seul du G7 où la proportion de personnes en âge de travailler qui ne font pas partie de la population active reste plus élevée qu'avant la pandémie, ce qui contribue au ralentissement de la croissance économique et exerce une pression sur l'inflation.

Rob Wood, économiste en chef pour le Royaume-Uni au sein de la société de conseil Pantheon Macroeconomics, a déclaré que les plans du parti travailliste donneraient un modeste coup de pouce à la croissance, en faisant passer la limite de vitesse économique de la Grande-Bretagne de 1,5 % à 1,75 % par an.

"Le moyen le plus sûr de stimuler la productivité et la croissance potentielle du Royaume-Uni serait une amélioration majeure des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE", a déclaré M. Wood dans une note adressée à ses clients.

Mais M. Starmer a exclu un changement majeur pour rejoindre le marché unique de l'UE ou une union douanière, "ce qui signifie que seules de petites améliorations des relations commerciales avec l'UE sont possibles", a déclaré M. Wood. (Rédaction : William Schomberg ; édition : Hugh Lawson)