LE CAIRE (Reuters) - La société de sécurité britannique Ambrey a déclaré samedi avoir reçu des informations selon lesquelles un pétrolier battant pavillon panaméen avait été attaqué à environ 10 milles nautiques au sud-ouest de Mokha, au Yémen.

Selon Ambrey, une communication radio a fait état d'un navire touché par un missile et d'un incendie à bord. La société n'a pas fourni de précisions sur cette communication.

Ambrey a ensuite ajouté que le pétrolier avait reçu de l'aide et que l'une de ses unités de pilotage était apparemment fonctionnelle.

La milice yéménite Houthi, alignée sur l'Iran et qui contrôle les régions les plus peuplées du Yémen, organise depuis des mois des attaques contre des navires dans les eaux au large du pays, en solidarité avec les Palestiniens qui luttent contre Israël dans la bande de Gaza.

Les navires se trouvant à proximité sont invités à faire preuve de prudence et à signaler toute activité suspecte, a ajouté Ambrey dans une note d'information.

Plus tôt dans la journée de samedi, l'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) avait fait état d'un navire en mer Rouge touché par un objet inconnu et ayant subi de légères avaries.

"Le navire et son équipage sont sains et saufs et se dirigent vers leur prochain port d'escale", a indiqué l'UKMTO dans une note d'information, ajoutant que l'incident s'est produit à 76 milles nautiques au nord-ouest de Hodeidah, au Yémen.

Des mois d'attaques des Houthis en mer Rouge ont perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à opter pour des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe, et alimentant les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise le Moyen-Orient dans son ensemble.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques contre le transport maritime.

