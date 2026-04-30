BBVA gagne 1,2% à Madrid, après la publication par le groupe bancaire basque d'un bénéfice net de 2,99 MdsEUR au titre du 1er trimestre 2026, en hausse de 10,8% (+14,1% à taux de change constants), et battant de 8% le consensus.
L'établissement financier basque explique cette performance par la dynamique de son activité, avec des prêts à la clientèle en progression de 17% (à taux de change constants), ce qui a permis d'accroître son produit net d'intérêts de plus de 20% sur un an.
BBVA ajoute que cette croissance s'est accompagnée d'une rentabilité et d'une création de valeur élevées pour les actionnaires : le ROTE s'est établi à 21,7% et la valeur comptable tangible par action, dividendes inclus, a progressé de 18,1% sur un an.
"Nos résultats de ce trimestre indiquent que nous progressons dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique et que nous sommes en bonne voie d'atteindre les objectifs fixés pour 2028. Tout cela dans un contexte géopolitique complexe", juge le CEO Onur Genç.
Revendiquant aussi une situation financière solide, avec un ratio CET1 de 12,83% à fin mars, le groupe a l'intention de démarrer, la semaine prochaine, la dernière tranche de son programme extraordinaire de rachat d'actions, pour un montant maximal de 1,46 MdEUR.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail et assurance : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'investissement et de marché : financement de projets, capital-investissement, intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- banque privée et gestion d'actifs.
A fin 2025, le groupe gère 502,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 472,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 642 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.