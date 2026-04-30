BBVA bat le consensus au 1er trimestre

BBVA gagne 1,2% à Madrid, après la publication par le groupe bancaire basque d'un bénéfice net de 2,99 MdsEUR au titre du 1er trimestre 2026, en hausse de 10,8% (+14,1% à taux de change constants), et battant de 8% le consensus.

L'établissement financier basque explique cette performance par la dynamique de son activité, avec des prêts à la clientèle en progression de 17% (à taux de change constants), ce qui a permis d'accroître son produit net d'intérêts de plus de 20% sur un an.



BBVA ajoute que cette croissance s'est accompagnée d'une rentabilité et d'une création de valeur élevées pour les actionnaires : le ROTE s'est établi à 21,7% et la valeur comptable tangible par action, dividendes inclus, a progressé de 18,1% sur un an.



"Nos résultats de ce trimestre indiquent que nous progressons dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique et que nous sommes en bonne voie d'atteindre les objectifs fixés pour 2028. Tout cela dans un contexte géopolitique complexe", juge le CEO Onur Genç.



Revendiquant aussi une situation financière solide, avec un ratio CET1 de 12,83% à fin mars, le groupe a l'intention de démarrer, la semaine prochaine, la dernière tranche de son programme extraordinaire de rachat d'actions, pour un montant maximal de 1,46 MdEUR.