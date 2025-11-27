Bouygues fait part du lancement d'Equans Process Solutions, organisation intégrée dédiée aux industries des procédés, réunissant des expertises complémentaires en proposant des solutions sur mesure qui couvrent l'ensemble du cycle de vie industriel des projets.

"Le lancement d'Equans Process Solutions répond à de multiples enjeux, tant sur la performance, la sûreté, et la durabilité, que sur l'accélération des besoins des industriels en quête de souveraineté", explique le conglomérat présentant cette nouvelle marque.

"Les industriels bénéficient d'un partenaire unique, capable de piloter avec agilité et efficacité l'intégralité des étapes d'un projet complexe, qu'il s'agisse de création de site industriel, d'un projet de modernisation ou d'un projet de proximité", poursuit-il.

Cette nouvelle entité s'adresse aux secteurs les plus stratégiques - industrie pharmaceutique, fabrication de batteries, semi-conducteurs, data centers, hydrogène - et accompagne leurs ambitions en France comme à l'international.