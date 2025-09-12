Safran a dévoilé vendredi à l'occasion du salon DSEI de la défense qui se tient actuellement à Londres ses jumelles infrarouges de nouvelle génération, un produit innovant et robuste que le groupe français destine aux missions nocturnes des forces armées et des soldats se trouvant en première ligne.
Equipées d'une toute nouvelle technologie de capteurs, ces jumelles panoramiques à champ ultra-large dites 'JIM Sharphawk' offrent une amélioration de 30% des performances de détection, de reconnaissance et d'identification (DRI) en mode diurne et en mode faible luminosité, dans un format léger de moins de deux kg, batterie comprise, garantissant une compatibilité totale avec l'écosystème JIM Compact actuel.
Cette dernière gamme est aujourd'hui la jumelle infrarouge multifonctionnelle à longue portée la plus largement déployée au monde, avec plus de 6000 unités en service dans le monde.
Safran dévoile des jumelles infrarouges de nouvelle génération
Publié le 12/09/2025 à 14:20
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager