Affaibli par une correction récente, le titre du groupe de matériaux de construction s'accroche à ses niveaux de soutien. Mais la pression vendeuse persiste et empêche pour l'heure toute reprise franche, laissant planer une atmosphère d'incertitude.

En un mois, l’action Saint-Gobain recule de 8,5%. Une contre-performance qui contraste avec sa progression de 9% depuis le début de l’année et son gain de 21,3% sur douze mois. Ce mouvement traduit un essoufflement net de la tendance, même si le bilan reste globalement positif à moyen terme.

Des signaux techniques sous tension

Le titre évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, signe d’une dynamique toujours dominée par les flux vendeurs. Ces derniers limitent la capacité de rebond et renforcent l’importance du maintien au-dessus des supports immédiats. La configuration actuelle reflète une succession de sommets manqués et de creux rapprochés, typique d’une consolidation après une avancée soutenue.

Un support clé à surveiller

Le marché conserve un point d’ancrage autour du support majeur à 90,98 EUR, dont la préservation apparaît décisive. En parallèle, la résistance à 102,7 EUR reste un plafond difficile à franchir tant que la pression vendeuse perdure. Le scénario privilégié reste celui d’une consolidation prolongée au-dessus des supports, avec une stabilisation progressive si les acheteurs parviennent à rééquilibrer les flux. À l’inverse, une rupture nette des 90,98 EUR ouvrirait la voie à une correction plus profonde, avec un objectif de repli vers 83,7 EUR dans un premier temps.