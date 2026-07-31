Sur la période, Vusion a réalisé un chiffre d'affaires IFRS de 820 millions d'euros, en hausse de 34% sur un an, soit 839 millions d'euros en données ajustées (+29%). La croissance a été particulièrement soutenue dans la zone Amériques et Reste du Monde (+39%), portée par la poursuite du déploiement de la solution EdgeSense chez Walmart aux Etats-Unis et au Mexique. En EMEA, la progression est restée plus modérée à +6%, notamment grâce au partenariat stratégique avec Carrefour.
Après un début d'année marqué par un effet de comparaison élevé lié aux importants contrats signés avec Walmart en 2025, les prises de commandes ont montré des signes de reprise au deuxième trimestre, avec une hausse de 7% sur un an et de 16% par rapport au premier trimestre.
Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires ajusté comprise entre 15 et 20 % à changes et droits de douane constants, ainsi qu'une amélioration de 100 points de base de la marge d'Ebitda ajusté.
Stifel reste à l'achat
Les analystes restent toutefois attentifs à la dépendance du groupe envers son principal client. AlphaValue souligne que Walmart représente 77% des ventes IFRS du semestre, estimant que la croissance demeure encore concentrée autour de ce contrat majeur. Le bureau d'études note également la faiblesse relative de l'activité en EMEA et le recul de 22% des prises de commandes sur le semestre, tout en reconnaissant la confirmation des objectifs du groupe.
A l'inverse, Stifel maintient sa recommandation à l'achat, considérant que le marché sous-estime le potentiel de croissance à moyen terme de Vusion. Le courtier met en avant la reprise des commandes, un portefeuille de grands projets solide et l'accélération des solutions EdgeSense et Computer Vision. Il estime que l'objectif de 2,2 MdEUR de chiffre d'affaires en 2027 reste crédible.
Enfin, Stifel juge l'acquisition d'In-Store Media (ISM) particulièrement stratégique, en renforçant la présence de Vusion dans le Retail Media et en ajoutant un troisième relais de croissance aux côtés des étiquettes électroniques (ESL) et des solutions de vision par ordinateur. Cette opération doit contribuer à diversifier progressivement le modèle du groupe et à réduire sa dépendance à Walmart.
Vusion (ex VusionGroup) a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.