Alexandre Ricard est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 6 sociétés différentes. Il est actuellement président-directeur général de Pernod Ricard SA, membre du conseil d'administration de Pernod Ricard North America SASU et membre du conseil d'administration de Pernod Ricard Asia SAS (toutes deux filiales de Pernod Ricard SA). Il est également Membre du Directoire de Pernod Ricard North America SASU et Membre du Directoire de Pernod Ricard Asia SAS et administrateur de 8 autres sociétés. Par le passé, Alexandre Ricard a occupé les fonctions de Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free Ltd, de Gérant de Havana Club Know-How SARL, de Directeur Général de Lirix SA, de Président de Le Delos Invest III, de Président Directeur Général d'Irish Distillers Ltd, d'Administrateur, de Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers Group Ltd et de Membre du Directoire de Socit Paul Ricard SA. M. Ricard a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'Université de Pennsylvanie, un diplôme de premier cycle de l'ESCP Europe Campus Paris et un MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Principales sociétés PERNOD RICARD Chief Executive Officer Société Paul Ricard SA Société Paul Ricard SA Real Estate Development Finance Société Paul Ricard SA provides wine marketing services. The company was founded in 1963 and is headquartered in Six-Fours-les-Plages, France. Founder