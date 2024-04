Les cinq enfants de Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, ont gravi les échelons de l'empire du luxe.

Tous occupent des postes de direction au sein de l'entreprise.

DELPHINE ARNAULT, 49 ans, est devenue présidente-directrice générale de la marque de mode Christian Dior Couture en février dernier. Elle était auparavant vice-présidente exécutive de Louis Vuitton, chargée des produits. Elle a également été directrice générale adjointe de Christian Dior Couture et est membre du conseil d'administration de LVMH et du comité exécutif du groupe. Delphine est diplômée de l'EDHEC et de la London School of Economics.

ANTOINE ARNAULT, 46 ans, est directeur de la communication, de l'image et de l'environnement de LVMH ainsi que président-directeur général de Christian Dior SE, holding de LVMH. Il a été PDG de la marque de vêtements et de chaussures haut de gamme pour hommes Berluti à partir de 2012 et reste président de la marque après avoir quitté son poste de PDG au début de l'année. Il est président du spécialiste italien du cachemire Loro Piana depuis 2013. Précédemment directeur de la communication de Louis Vuitton, il est membre du conseil d'administration de LVMH. Antoine est diplômé de l'école de commerce française INSEAD et de l'école de commerce canadienne HEC Montréal.

ALEXANDRE ARNAULT, 31 ans, est vice-président exécutif en charge des produits et de la communication chez Tiffany. Il était auparavant PDG du fabricant de bagages Rimowa, poste qu'il a occupé pendant quatre ans à partir de 2016. Alexandre est titulaire d'une maîtrise de l'École polytechnique française.

FREDERIC ARNAULT, 29 ans, est devenu PDG des montres LVMH en janvier 2024. Il a été directeur général de Tag Heuer de 2020 à 2023. Il était auparavant directeur de la stratégie et directeur digital du label horloger, qu'il a rejoint en 2017. Frédéric est diplômé de l'École polytechnique française.

JEAN ARNAULT, 25 ans, est directeur du marketing et du développement de la division montres de Louis Vuitton depuis août 2021, date de son arrivée. Jean est titulaire d'un master en mathématiques financières du Massachusetts Institute of Technology et d'un master en ingénierie mécanique de l'Imperial College London.