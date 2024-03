LVMH : nouvelles fonctions pour Toni Belloni

Le 21 mars 2024 à 18:25 Partager

LVMH annonce que Toni Belloni, Directeur Général Délégué et Président du Comité Exécutif du Groupe LVMH, a souhaité, après plus de 23 années aux côtés de Bernard Arnault, et en totale concertation avec lui, quitter le Conseil d'administration au lendemain de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 18 avril 2024.



Toni Belloni conservera des fonctions au sein du Groupe : il sera chargé de missions stratégiques auprès de Bernard Arnault et sera nommé Président de LVMH Italie.



Après échange avec le Comité de la gouvernance et des rémunérations, Bernard Arnault a décidé de confier à Stéphane Bianchi les fonctions opérationnelles exercées par Toni Belloni ; par conséquent, il présidera le Comité Exécutif du Groupe et exercera, aux côtés de Bernard Arnault, la supervision stratégique et opérationnelle des Maisons du Groupe.



Il supervisera également les Présidents des Régions et la transformation Digitale et Data du Groupe.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.