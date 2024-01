Brian Michael Levitt est un homme d'affaires canadien qui a été à la tête de 6 entreprises différentes. Actuellement, il est président non exécutif de la Banque Toronto-Dominion et président de la Commission de la rémunération des juges du Canada. M. Levitt siège également au conseil d'administration de la Charles Schwab Corp, de la Domtar Corp et de l'Institut C.D. Howe, et il est chancelier de l'Université Bishop. Il a auparavant occupé le poste de vice-président chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP, de président du Musée des beaux-arts de Montréal, de président du conseil d'administration de Domtar, Inc. et de président et chef de la direction d'Imasco Ltd. M. Levitt a obtenu un diplôme de premier cycle et un diplôme d'études supérieures de l'Université de Toronto.

