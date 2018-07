Villeroy de Galhau: la BCE pourrait relever ses taux d'intérêt à partir de l'été 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré mercredi que la Banque centrale européenne (BCE), dont il est membre du conseil des gouverneurs, pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt "au plus tôt à partir de l'été 2019".

Dans un discours prononcé dans le cadre du Forum Paris Europlace, le banquier central a souligné que le rebond de la croissance et de l'inflation en zone euro permettaient à la BCE de mettre en oeuvre "sa stratégie de normalisation progressive et prévisible de la politique monétaire".

"Les achats nets d'actifs devraient prendre fin en décembre ; le premier relèvement des taux d'intérêt pourrait intervenir au plus tôt à partir de l'été 2019 en fonction des perspectives d'inflation", a-t-il déclaré. La BCE avait auparavant indiqué que les taux d'intérêt ne seraient pas relevés "au moins jusqu'à l'été 2019", amenant les investisseurs à se demander si les mois d'été étaient compris dans cette prévision ou pas.

Le gouverneur a également appelé à renforcer l'union monétaire. "La politique monétaire ne doit pas rester la seule partie à jouer et la zone euro doit se doter d'autres instruments économiques. Une Union économique plus forte est une combinaison efficace entre le partage du risque privé -- Union bancaire et Union des marchés de capitaux -- et le partage du risque public -- MES renforcé et budget", a-t-il affirmé.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed : LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire