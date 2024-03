Actuellement, Safra Ada Catz occupe le poste de directeur général et directeur chez Oracle Corp. et de directeur général d'Oracle America, Inc. et de président et directeur chez Waban Software, Inc. (toutes deux sont des filiales d'Oracle Corp.). Elle est également membre du conseil d'administration de The Walt Disney Co, du Technology Ceo Council et de Grapeshot Ltd. Au cours de sa carrière passée, elle a été directrice générale de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp.

Principales sociétés CERNER CORPORATION Chief Executive Officer ORACLE CORPORATION Chief Executive Officer