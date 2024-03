M. Sergio P. Ermotti est président d'Investindustrial Acquisition Corp. et président non exécutif indépendant de Swiss Re AG, Chief Executive Officer d'UBS AG, Group Chief Executive Officer d'UBS AG, président de la Fondazione Ermotti, président de l'UBS Optimus Foundation, membre de l'Institut international d'études bancaires et membre du Leadership Council de la Sad Business School. Il est membre du conseil d'administration de la Fondazione Lugano Per Il Polo Culturale, du Global Apprenticeships Network et du Financial Services Forum. M. Ermotti a été précédemment employé comme Group Chief Executive Officer par UBS Group AG, Group Chief Executive Officer par UBS AG, Group Chief Executive Officer par UBS Luxembourg Financial Group Asset Management SA, Chief Executive Officer par UBS AG /Stamford Branch/, membre du conseil de surveillance de la BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, directeur non exécutif indépendant du London Stock Exchange Group Plc, directeur général adjoint d'UniCredit SpA, premier vice-président de Merrill Lynch International, président de Darwin Airline SA, membre du conseil d'administration d'Enterra SA, membre du conseil d'administration de Darwin Airline SA, membre du conseil d'administration d'Enterra SA, membre du conseil d'administration du Forum mondial de l'économie, président de l'Hotel Residence Principe Leopoldo SA, membre du conseil d'administration de Kurhaus Cademario SA, président de Leopoldo Hotels & Restaurants SA, président de la Swiss-American Chamber of Commerce, membre du conseil d'administration de Tessal SA, président d'UBS Business Solutions AG, directeur général et administrateur du groupe UBS Switzerland AG, président du conseil de surveillance d'UniCredit Bank AG et membre du conseil de surveillance d'UniCredit Bank Austria AG. Il a également été membre du conseil d'administration de virt-x Ltd. et de Fidinam Group Holding SA.

Principales sociétés UBS Chief Executive Officer UBS GROUP AG Chief Executive Officer