USA et Chine discutent commerce à Pékin

PÉKIN, 3 juin (Reuters) - Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, rencontre ce dimanche le vice-président chinois, Liu He, à Pékin pour des discussions qui visent à aplanir les divergences commerciales entre les deux plus importantes économies de la planète.

Ces discussions se déroulent alors que les Etats-Unis ont décidé d'instaurer des droits de douanes sur les importations d'acier et d'aluminium chinois, mais également européen, mexicain ou encore canadien.

L'administration Trump affirme que cette mesure répond à une promesse de campagne du président américain de défendre l'emploi aux Etats-Unis. Elle avance aussi des arguments de sécurité nationale en affirmant que les Etats-Unis doivent fabriquer leurs chars et leurs navires avec de l'acier américain.

La Chine ne représente que 2% des importations américaines d'acier mais l'essor massif de son secteur sidérurgique a provoqué une surabondance de l'offre mondiale et une baisse des cours.

Les tensions commerciales n'ont cessé de croître entre les Etats-Unis et la Chine depuis l'arrivée au pouvoir à Washington, début 2017, de Donald Trump, qui martèle sa volonté de s'attaquer aux déficits commerciaux américains en dénonçant les accords de libre-échange.

L'instauration de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium chinois a provoqué des représailles chinoises suivies de nouvelles menaces américaines.

Wilbur Ross a pourtant été chargé par la présidence américaine d'obtenir de la Chine qu'elle s'engage à acquérir des matières premières et agricoles américaines afin de réduire le déficit commercial américain.

Il doit aussi obtenir de Pékin une plus grande attention dans la protection intellectuelles et qu'il soit mis fin aux dispositifs de subventions qui selon Washington, faussent la concurrence et contribue à la surproduction d'acier et d'aluminium. (Ben Blanchard et Michael Martina, Nicolas Delame pour le service français)