ABB rachète une partie du canadien PMI

Zurich (awp) - Le groupe ABB a annoncé mercredi la conclusion d'un partenariat stratégique avec le canadien Planar Motors Incorporated (PMI). Ce dernier comprend une prise de participation "considérable" - mais non précisée - du premier dans le second.

L'opération permet au conglomérat zurichois d'étoffer le portefeuille de sa division Automatisation (B&R) en y intégrant la technologie de lévitation magnétique développée par PMI.

Fondée en 2017, la startup basée à Vancouver se targue d'être le leader mondial de cette technologie pour les systèmes de robots transporteurs, qu'ABB a d'ores et déjà intégré dans son propre portefeuille. Baptisée Acopos 6D, la solution lancée aujourd'hui-même est censée offrir aux clients B&R "la plus grande flexibilité en matière de fabrication, d'assemblage et de conditionnement", selon le communiqué.

"Cette technologie permet des niveaux de flexibilité sans précédent dans un large éventail de domaines, permettant à des secteurs tels que la santé et la pharma de bénéficier de nos solutions", a déclaré Sami Atiya, directeur de la division B&R, cité dans le document.

Acopos 6D fonctionne sans aucune friction mécanique, et évite ainsi toute contamination par l'environnement, un avantage non négligeable au vu de la mutation rapide du secteur manufacturier, encore accélérée par la pandémie actuelle, assure ABB.

