Abivax organise le 6 février 2024 un événement investisseurs avec des experts qui aborderont les résultats de son étude de phase 2 et le design de la phase 3 chez les patients atteints de RCH

PARIS, France, le 24 janvier 2024, 8h30 CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui l’organisation d’un événement investisseurs avec des experts reconnus dans le domaine de la gastroentérologie le mardi 6 février 2024 à 14h00 EST (20h00 CET). L’événement se tiendra en visioconférence et les interventions se feront en anglais. Pour y participer, veuillez-vous inscrire ici.

Cet événement se déroulera avec la participation du Dr Marla Dubinsky, MD, et du Dr Parambir Dulai, MD, des experts mondialement reconnus dans le domaine de la gastroentérologie. En présence de l’équipe dirigeante d’Abivax, ils discuteront des besoins médicaux existants et des options thérapeutiques actuellement disponibles pour le traitement des patients souffrant de rectocolite hémorragique (RCH).

Lors de cet événement, différents sujets seront évoqués : Les plans de développement clinique en cours et à venir pour le principal candidat médicament d’Abivax, obefazimod, son mécanisme d’action, les données cliniques générées au cours de l’étude de phase 2b dans la RCH ainsi que le design du programme clinique de phase 3 dans le traitement des adultes souffrant de RCH modérément à sévèrement active. Obefazimod est une petite molécule administrée par voie orale et dotée d’un nouveau mécanisme d’action qui renforce l’expression d’un microARN, le miR-124, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la réponse inflammatoire.

Les présentations seront suivies d’une session de questions-réponses en direct.

Le Dr Marla C. Dubinsky, MD, est professeure de pédiatrie et de médecine à la Icahn School of Medicine à Mount Sinai, New York City, New York. Elle est également cheffe de la division de gastroentérologie pédiatrique et de nutrition à l’hôpital pour enfants Mount Sinai Kravis (Mount Sinai Kravis Children’s Hospital). Pour en savoir plus sur le travail et le parcours du Dr Dubinsky, veuillez cliquer ici (en anglais).

Le Dr Parambir S. Dulai, MD, est professeur associé de médecine de la division de gastroentérologie et d’hépatologie à l’Université Northwestern, Evanston, Illinois. Il est directeur des essais cliniques dans le domaine de la gastroentérologie et de la médecine de précision, ainsi que directeur du « Digestive Health Foundation Biorepository ». Pour en savoir plus sur le travail et le parcours du Dr Dulai, veuillez cliquer ici (en anglais).[1]

À propos d’Abivax

Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur www.abivax.com. Suivez-nous sur LinkedIn et X, anciennement Twitter, @ABIVAX.

