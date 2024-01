Les marchés actions ont divergé la semaine dernière, avec des indices européens plutôt baissiers pendant que Wall Street battait ses records. Au final, les deux paris les plus embouteillés des derniers mois ont repris le dessus : les investisseurs se sont rués sur les valeurs technologiques américaines et sur les actions japonaises. Ils n'ont réservé que les miettes pour le reste. Explorons cela pour démarrer la semaine.

La grosse surprise de la semaine précédente, c'est que les investisseurs n'ont mis que quelques jours à faire leur deuil d'une baisse de taux précoce de la Fed. Je serais même tenté de dire qu'ils n'ont mis que quelques heures. Oh, ils pensent toujours que la banque centrale américaine joue les matamores et qu'elle aboie plus qu'elle ne mord. Mais ils ont aussi pris acte que l'assouplissement monétaire sera probablement moins rapide et moins linéaire que ce qu'ils espéraient. Ceci dit, ils s'en fichent un peu tant que l'économie tient. Ça fait deux ans qu'on leur promet des lendemains difficiles et une récession, mais rien de tout cela ne s'est matérialisé. C'est un peu l'effet Pierre et le loup.

Comme un pied de nez, les trois indices principaux de la bourse de New York, S&P500, Nasdaq 100 et Dow Jones, ont terminé au zénith vendredi. Il leur a fallu pour ça du carburant, puisque la capacité du marché à encaisser un recadrage des attentes sur les taux n'est pas en soi un vecteur d'accélération. Les investisseurs l'ont trouvé dans leurs technologiques chéries, via le retour d'une actualité porteuse. Et là vous allez me dire : elle est toujours porteuse, l'actualité du secteur technologique ! Pas tout à fait, parfois, elle patine un peu. Mais deux étincelles sont venues remettre le feu aux poudres. D'abord, TSMC, qui a annoncé des objectifs plus élevés que prévu le 18 janvier. Le taïwanais, qui fait la pluie et le beau temps dans le secteur en tant que premier producteur mondial de puces, a réveillé la libido du marché. Dans la foulée, l'américain Super Micro Computer a relevé ses propres prévisions. Je crois que peu de monde connaissait ce titre il y a deux ans. Mais c'est devenu une sorte de produit à effet de levier sur l'intelligence artificielle. Il a plus que quintuplé en un an et ne cesse d'affoler les compteurs. Vendredi, il s'est envolé de 36% sur la séance (!!!) et a tracté tout le secteur. Les financiers pensent que le relèvement des objectifs est le signe que les autres locomotives du secteur ne décevront pas, à commencer par Nvidia, qui a également flambé vendredi. Attention quand même à la super-bulle qui peut super-péter à la figure des super-investisseurs. J'écris ça un peu sans conviction, parce qu'il faut bien le rappeler de temps en temps. Mais pour le moment, le mouvement est puissant et fait effectivement exploser les bénéfices des sociétés qui vendent les pelles et les pioches de l'IA, donc il ne faut pas trop se poser de questions. Pour illustrer la force motrice du secteur, il suffit de regarder l'indice sectoriel S&P500 des semiconducteurs : il a gagné 8,4% la semaine dernière. Soit trois fois plus que le Nasdaq 100 (+2,9%).

Du coup, on a l'air un peu couillon en Europe avec notre compartiment technologique sous-dimensionné. D'ailleurs, les indices du vieux continent ont baissé la semaine dernière, pendant la fiesta américaine. Il y a quand même eu des envolées semiconducteuresques, avec BE Semiconductor et ASM International qui ont pris plus de 10%. Mais les deux fers de lance européens, STMicroelectronics (+2%) et Infineon (-0,2%) sont loin d'avoir autant brillé que leurs homologues américains. Probablement parce qu'il y a plus de puces pour l'automobile que de puces pour l'intelligence artificielle dans leur périmètre et dans leur com'. J'en profite pour ajouter que l'automobile, c'est pas la panacée actuellement, avec les doutes sur la transition vers l'électrique et le coup de frein aux ventes de véhicules neufs. Tout ça pour dire que sur la semaine écoulée, le STOXX Europe 600 a perdu 1,6% et qu'aucun des principaux indices européens n'a clôturé dans le rouge, même si l'AEX néerlandais et ses poids lourds des machines de production de semiconducteurs ASML et ASM International ne sont pas passés loin de la hausse.

Voilà un peu le tableau du début de semaine, avec en sus le marché japonais qui nous a donc enquillé une sixième semaine consécutive dans le vert. On passe aux informations pêle-mêle à connaître ce matin pour démarrer la semaine :

Aux Etats-Unis, Ron DeSantis quitte la campagne de la primaire républicaine et adoube Donald Trump. Sans grande surprise. Nikki Haley va-t-elle se faire piétiner à son tour par l'ancien président comme tout le monde le pense ? Réponse dans les semaines à venir.

La Française des Jeux lance une OPA amicale à 130 SEK sur le suédois Kindred, valorisé 2,6 Mds€.

Olaf Scholz accueille Emmanuel Macron pour des entretiens bilatéraux.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE se réunissent pour évoquer la situation en mer Rouge.

Les prix de l'électricité vont augmenter jusqu'à 9,8% le 1er février en France, avec la fin du bouclier tarifaire.

Beaucoup de résultats d'entreprises cette semaine, à partir de demain, dont Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, ASML, SAP, Visa ou LVMH.

Sur l'agenda macro, on retrouve les décisions de la Banque du Japon (mardi) et de la Banque centrale européenne (jeudi) sur leurs taux, une salve d'indicateurs PMI (mercredi) et l'inflation PCE aux Etats-Unis (vendredi).

En Asie Pacifique ce matin, les parcours sont disparates. Le Japon continue son ascension de 1,6% et la Chine poursuit son décrochage (-2% pour le Hang Seng). L'Inde et la Corée du Sud sont en légère baisse, ce qui tranche avec l'optimisme ambiant sur les places américaines. Taïwan et l'Australie glanent 0,7%. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Les temps forts économiques du jour

Rien de passionnant à se mettre sous la dent aujourd'hui, hormis l'indice des indicateurs avancés aux Etats-Unis, qui n'est pas très usité (16h00)..

L'euro se négocie 1,0902 USD. L'once d'or est stable à 2025 USD. Le pétrole varie peu, avec un Brent de Mer du Nord à 78 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,11%. Le bitcoin recule à 40 874 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-Klm: JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 9,20 à 9,10 EUR.

Air Liquide: JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 162 à 172 EUR.

Airbus: RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et relève l'objectif de cours de 140 à 145 EUR.

ASM International: Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 560 à 600 EUR.

Asml Holding: Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 630 à 800 EUR. Haitong International Research Ltd passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 527 à 911 USD.

Be Semiconductor Industries: Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 120 à 160 EUR.

Carrefour: Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.

Diös Fastigheter: SEB Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 80 SEK.

Edenred: Morningstar maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 69 à 76 EUR.

Fastpartner: Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 43 SEK à 70 SEK.

Fabege: Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 SEK à 110 SEK.

Forvia (Ex-Faurecia): Kepler Cheuvreux passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 EUR à 20 EUR.

Geberit: Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 400 à 360 CHF.

Genmab: Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 2800 DKK à 1765 DKK.

Lonza Group: RBC Capital maintient sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours relevé de 270 à 310 CHF.

Ncab Group: Carnegie Group passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 SEK à 71 SEK.

Nordea Bank: Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 131 SEK à 152 SEK.

Np3 Fastigheter: Kepler Cheuvreux passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 201 SEK à 215 SEK.

Rémy Cointreau: HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 105 à 90 EUR.

Sage Group: Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,50 GBP à 9,85 GBP.

Saint-Gobain: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 77 à 76 EUR.

Segro: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 7,74 GBP à 10,69 GBP.

Soitec: Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 180 à 160 EUR.

Stadler Rail: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 à 40 CHF.

Temenos: JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 97 à 101 CHF.

Tesco: AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 316 GBX à 362 GBX.

Ucb: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 84 EUR à 108 EUR.

Valeo: Kepler Cheuvreux passe de conserver à alléger avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 EUR.

Wallenstam: ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 40 SEK à 45 SEK.

Wavestone: Kepler Cheuvreux passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Crédit Agricole monte à 7% du capital de Worldline et entend reste un "actionnaire minoritaire de long terme". Worldline salue cette arrivée, après avoir fait appel, en amont, à deux banques d'affaires pour éviter une prise de contrôle hostile, a appris Reuters.

Société Générale prévoit des centaines de suppressions d'emplois en France, rapporte Bloomberg.

Stellantis prend une participation de contrôle de 70% dans la société brésilienne de pièces détachées automobiles Comercial Automotiva.

Safran teste un moteur à réaction de conception radicalement nouvelle pour le futurs moyen-courriers.

Axa prend une participation dans le portail immobilier Newhome.

La Française des Jeux propose 130 SEK par action pour racheter Kindred, soit un valeur d'entreprise de 2,6 Mds€, avec le soutien de sa cible.

Esso lance un arrêt programmé pour maintenance de sa raffinerie de Fos-sur-Mer.

Les principales publications du jour : BigBen...

Dans le vaste monde

