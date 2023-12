Algernon Pharmaceuticals Inc. est une société de développement pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments thérapeutiques réutilisés dans les domaines de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), un type de maladie du foie, de la maladie rénale chronique (CKD), des maladies inflammatoires de l'intestin (IBD), de la fibrose pulmonaire idiopathique (IPF) et de la toux chronique, ainsi que sur l'avancement d'un programme d'accident vasculaire cérébral utilisant la N,N-Diméthyltryptamine (DMT). La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir le développement de médicaments thérapeutiques réaffectés au Canada et la facilitation des essais cliniques de phase II (chez l'homme) en Australie pour les principaux médicaments candidats de la société. Le composé principal de la société est un médicament appelé Ifenprodil, qui sera utilisé pour la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la toux chronique. La filiale de la société comprend Algernon Research Pty Ltd. (AGN Research).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale