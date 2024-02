Amadeus IT Group, S.A. détient et exploite le 1er système informatisé mondial de distribution et de réservation de voyages. Le système du groupe permet aux agences de voyages et aux bureaux de vente des compagnies aériennes d'effectuer des réservations auprès d'hôtels, d'agences de location de voitures et de fournisseurs de services (notamment sociétés de transport maritime, tour-opérateurs, compagnies de croisières). Le groupe développe également des activités de prestations de services informatiques et de commercialisation de logiciels de réservation en ligne et de gestion de flux de données. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (3,1%), Allemagne (7%), France (4,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (36,1%), Etats-Unis (24,8%), Amérique (9%) et Asie-Pacifique (15,3%).

Secteur Services et conseils en informatique